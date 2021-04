Coinbase

Nasdaq va lancer le trading d’options COIN de Coinbase à partir d’aujourd’hui

Les options sur Coinbase Global Inc commenceraient à se négocier sur les bourses d’options Nasdaq à partir d’aujourd’hui.

Moins d’une semaine après l’ouverture du plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, les options sur actions sur l’action seront lancées. Cela offrirait aux investisseurs une autre façon de parier sur Coinbase.

Mercredi, Coinbase a fait ses débuts très médiatisés qui l’ont brièvement évalué à plus de 100 milliards de dollars. Ce jour-là, les actions COIN valaient jusqu’à 430 $ à un moment donné, mais sont actuellement en baisse de 22,5% alors qu’elles se négocient autour de 319,35 $.

Au cours de la première journée de négociation, comme nous l’avons signalé, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a vendu environ 292 millions de dollars d’actions au total, ce qui représente moins de 2% de l’ensemble de ses avoirs. Armstrong a vendu ces actions en trois lots de 749 999 chacun à des prix allant de 381 $ à 410,40 $ par action.

COIN est très populaire auprès du grand public. C’était en fait le plus acheté parmi les clients de détail d’UBS pendant trois jours consécutifs, selon John Street Capital. Avec un afflux total de 410 millions de dollars sur 3 jours, il s’agissait de la plus grande période d’afflux de 3 jours par une entreprise seulement après l’introduction en bourse (IPO) d’Alibaba (BABA) de Jack Ma.

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.