Nash Grier de YouTube attend le bébé n°2 avec sa fiancée Taylor Giavasis

Nash grier et Taylor Giavasis agrandissent leur famille.

L’ancienne star de Vine a annoncé que sa fiancée et lui attendaient leur deuxième enfant ensemble le mardi 21 décembre. Sur Twitter, il a sous-titré une série de photos prises sur la plage : « Notre petite famille s’agrandit. »

Taylor avait précédemment partagé la nouvelle sur TikTok, révélant comment elle utilisait des grattoirs personnalisés pour le dire à ses amis Stassie Karanikolaou et Noelia Ramirez à propos du petit pain au four. Alors que Stassie et Noelia grattaient leurs billets, elles se sont demandé pourquoi leurs cartes disaient : « Nous allons avoir un bébé. »

Puis, Stassie s’est tournée vers elle avec un air choqué et a dit: « Attends, Taylor », avant de crier de joie.

Taylor a également posé pour une série de photos de maternité, qu’elle a publiées sur Instagram. L’annonce a été accueillie avec joie par Ashley Graham, avril amour geary et plus d’étoiles.

Ashley a commenté : » omgggggg yay !!!!! Félicitations » et April a ajouté : » JE PEUX ATTENDRE DE VOIR LE BÉBÉ NUMÉRO 2 !!!! «