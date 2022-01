Quand le réalisateur James Gunn recherchait une chanson vraiment rock et torride à inclure dans le prochain « Pacificateur » montrer sur HBO MAX (avec WWE lutteur Jean Cena dans le rôle de Christophe Smith/Pacificateur), il n’aurait pas pu faire un meilleur choix que le CHATTE DE NASHVILLE classique « Allez allez ».

Il semble que Gunn est fan de la CHATTE. Dans un Twitter échange entre ami commun acteur Comte W. Brown (« Bois morts », « Quelque chose à propos de Marie »), Gunn admis à choisir personnellement le Grammy-nommé CHATTE DE NASHVILLE et chanson « Allez allez » pour le « Pacificateur » série, et texto: « Il a un excellent placement dans le premier épisode. »

Le premier épisode, intitulé « Un tout nouveau tourbillon », premières le jeudi 13 janvier 2022, et la chanson (qui figurait à l’origine sur l’album 2005 du groupe « Prends-en! »), sera également inclus dans le cadre du programme officiel de l’émission Spotify playlist cette semaine.

La libération de l’officiel de « Pacificateur » coïncide parfaitement avec l’arrivée de CHATTE DE NASHVILLEle dernier album de « mangé vivant » (dont le CD est sorti le 24 décembre, et le double vinyle gatefold le 14 janvier). Enregistré au Royaume-Uni, c’est CHATTE DE NASHVILLE« Live At Leeds » et l’un des albums de concerts les plus implacables depuis MOTÖRHEAD‘s « Pas de sommeil jusqu’à Hammersmith ».

CHATTE DE NASHVILLE déclare être inclus dans « Pacificateur »: « C’est formidable de voir quelqu’un qui partage notre sens de l’humour, et c’est surtout un honneur que nos paroles soient utilisées comme véritables dialogues par Jean Cena. »



