Nashville SC ajoute trois points après avoir dépassé DC United (5-2)

16/08/2021 à 03:06 CEST

Le Nashville signé une performance exceptionnelle après avoir battu le DC United pendant le match joué dans le Stade Nissan ce lundi, qui s’est soldé par un résultat de 5-2. Le Nashville SC Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Pour sa part, DC United il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Impact de Montréal et le L’équipage de Colomb, par 2-1 et 2-4 respectivement. Avec ce résultat, l’ensemble Tennesien est troisième, tandis que le DC United il est sixième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui DC United, qui a tiré le coup de canon sur le Stade Nissan avec un peu de Brillant quelques minutes seulement après le coup de sifflet initial, à la troisième minute. Mais plus tard, l’équipe tennésienne a égalisé grâce à un but de Sapong à la minute 15. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Nashville SC, revenant sur un deuxième but de Sapong à la minute 31. Il a ajouté à nouveau le Nashville SC grâce à un peu de Moukhtar à la 37e minute qui a établi 3-1. L’équipe de Washington a coupé les distances avec un but de Kamara quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 41e, concluant la première période avec le résultat de 3-2.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Tennesian, qui a augmenté la distance sur le tableau d’affichage avec un but de Muyl à 80 minutes. Après une nouvelle pièce, le score a augmenté Nashville SC, qui a augmenté les différences établissant le 5-2 au moyen du même depuis le point de penalty de Muyl, réalisant ainsi un doublé au bord de la fin, en 87, terminant ainsi la confrontation sur un score final de 5-2.

Le technicien de la Nashville, Gary Smith, a donné accès au champ à Zimmerman, Tah Anunga, Muyl, Rivières Oui Aké Loba remplacement Anibaba, McCarty, Loyal, Sapong Oui Moukhtar, tandis que de la part du DC United, Hernan Losada remplacé Skundrich, mûre, fleurs Oui bila pour Nyeman, Birnbaum, reine Oui Des murs.

Avec ce bon affichage le Nashville SC il monte à 31 points en Major League Soccer et se classe troisième du classement, occupant une place qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le titre. Pour sa part, DC United reste avec 27 points, occupant également une place pour accéder à une place à élimination directe pour le championnat, avec lequel il affrontait cette vingt-sixième journée.

Fiche techniqueNashville SC :Willis, Anibaba (Zimmerman, min.60), Romney, Maher, Mccarty (Tah Anunga, min.77), Leal (Muyl, min.78), Godoy, Lovitz, Johnston, Sapong (Ríos, min.84) et Mukhtar (Aké Loba, min.85)DC United :Kempin, Brillant, Alfaro, Birnbaum (Mora, min.73), Nyeman (Skundrich, min.46), Moreno, Reyna (Flores, min.74), Julian Gressel, Paredes (Ábila, min.74), Kamara et ArriolaStade:Stade NissanButs:Brillant (0-1, min. 3), Sapong (1-1, min. 15), Sapong (2-1, min. 31), Mukhtar (3-1, min. 37), Kamara (3-2, min. 41), Muyl (4-2, min. 80) et Muyl (5-2, min. 87)