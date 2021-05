Nashville SC complique l’avance pour la New England Revolution (2-0)

08/05/2021 à 21:41 CEST

le Nashville a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre ce samedi dans le Stade Nissan. le Nashville SC Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre lui. Inter Miami et pour le moment, il a eu une séquence de trois nuls consécutifs. En ce qui concerne l’équipe de Foxborough, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre a remporté le Atlanta United par 2-1 et auparavant il l’a fait aussi, contre DC United par 1-0. Avec ce résultat, l’équipe tennesienne est cinquième à la fin du match, tandis que la Révolution de la Nouvelle-Angleterre continue en tant que leader de la Major League Soccer.

La première partie du duel a débuté de manière excellente pour l’équipe tennesienne, qui a profité du jeu pour inaugurer le score avec un but de Sapong à la 25e minute, terminant la première mi-temps avec le score 1-0.

Après la moitié du match, dans la seconde moitié est venu le but pour Nashville SC, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un objectif de Muyl à 75 minutes, terminant ainsi le match avec un score final de 2-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Nashville de Gary Smith soulagé Cadix, Washington, Anibaba Oui Matt Lagrassa pour Badji, Sapong, Lovitz Oui McCarty, tandis que le technicien du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, Bruce Arena, a ordonné l’entrée de Bunbury, Kaptoum, Au revoir, Mcnamara Oui Edward Kizza fournir Maciel, Dejuan Jones, Traustason, Polster Oui Bou.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, dont deux au Nashville (Lovitz Oui Godoy) et un à Révolution de la Nouvelle-Angleterre (Dejuan Jones).

Avec cette victoire, le Nashville parvient à remonter à six points et reste dans l’accès à une place de qualification pour le titre, tandis que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre reste avec sept points.

Fiche techniqueNashville SC:Willis, Romney, Zimmerman, Lovitz (Anibaba, min 82), Johnston, Godoy, Mccarty (Matt Lagrassa, min 83), Leal, Sapong (Washington, min 72), Muyl et Badji (Cadix, min 64)Révolution de la Nouvelle-Angleterre:Turner, Henry Kessler, Farrell, Dejuan Jones (Kaptoum, min.64), Buchanan, Maciel (Bunbury, min.64), Polster (Mcnamara, min.76), Traustason (Bye, min.65), Carles Gil, Buksa et Bou (Edward Kizza, min.76)Stade:Stade NissanButs:Sapong (1-0, min.25) et Muyl (2-0, min.75)