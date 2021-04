Nashville SC et Cincinnati sont à égalité 2-2 et se partagent les points

18/04/2021 à 04:44 CEST

le Nashville et le Cincinnati à égalité à deux lors de leur premier match de la Major League Soccer, tenu ce dimanche dans le Stade Nissan. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes sont à égalité à un point respectivement en cinquième et quatrième position.

La première partie du duel a commencé de manière favorable pour l’ensemble de Cincinnati, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Acosta à la 8e minute. Par la suite, les visiteurs ont marqué à nouveau grâce à un but du point de penalty de Brenner à la 12e minute qui lui a laissé un 0-2 Cincinnati. Mais plus tard, le Nashville SC à la minute 20, il s’est approché du tableau d’affichage avec un but de Cadix, finissant la première partie par un 1-2 à la lumière.

Après la mi-course du match, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe du Tennesian, qui a réalisé l’égalisation avec un but de Fidèle à 64 minutes, terminant ainsi le match sur le résultat de 2-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Nashville de Gary Smith soulagé Bwana Oui Sapong pour Muyl Oui Cadix, tandis que le technicien du Cincinnati, Jaap stam, a ordonné l’entrée de Stanko, Locadia, Croix Oui Medunjanin fournir Kubo, Harris, Barreal Oui Mokotjo.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Muyl Oui Johnston, du Nashville et deux à Mokotjo Oui Stanko du Cincinnati.

Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent avec un point en Major League Soccer.

Le deuxième jour, le Nashville SC jouera contre lui Impact de Montréal et le Cincinnati jouera son match contre lui La ville de New York.

Fiche techniqueNashville SC:Willis, Romney, Zimmerman, Lovitz, Johnston, Godoy, Mccarty, Mukhtar, Leal, Muyl (Bwana, min 60) et Cadix (Sapong, min 60)Cincinnati:Tyto & nacute;, Pettersson, Hagglund, Matarrita, Gyau, Kubo (Stanko, min 61), Mokotjo (Medunjanin, min 93), Acosta, Harris (Locadia, min 61), Barreal (Cruz, min 82) et BrennerStade:Stade NissanButs:Acosta (0-1, min.8), Brenner (0-2, min.12), Cadix (1-2, min.20) et Leal (2-2, min.64)