Nashville SC et Orlando City terminent leur match de championnat par un nul (1-1)

19/08/2021 à 04h30 CEST

Le match qui s’est déroulé ce jeudi au Stade Nissan et qui a affronté le Nashville et à Ville d’Orlando il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Le Nashville SC Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 5-2 contre le DC United. Du côté de l’équipe de Floride, le Ville d’Orlando a récolté une égalité à un contre le Cincinnati, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le match, l’équipe du Tennesian s’est classée deuxième, tandis que le Ville d’Orlando il est arrivé à la cinquième place à l’issue du duel.

La première moitié de l’affrontement a commencé d’une excellente façon pour les Nashville SC, qui a créé la lumière avec un objectif de Sapong à 23 minutes. Après cela, la première partie s’est terminée sur un score de 1-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Ville d’Orlando, qui a mis les tables avec un peu de Antonio Carlos à 59 minutes, terminant le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Nashville de Gary Smith soulagé Rivières, McCarty, Washington, Muyl Oui Aké Loba pour Loyal, Tah Anunga, Sapong, Maher Oui Moukhtar, tandis que le technicien du Ville d’Orlando, Oscar Pareja, a ordonné l’entrée de Schlegel, Mueller, Rouen Oui Suite fournir Michel, Pereyra, Akindele Oui Van de l’eau.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont trois au Nashville (Maher, Tah Anunga Oui McCarty) et trois à Ville d’Orlando (Forgeron, Jansson Oui Antonio Carlos).

Avec cette cravate, le Nashville SC il s’est classé deuxième au classement avec 32 points, au lieu d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le championnat. Pour sa part, Ville d’Orlando Avec ce point, il était en cinquième position avec 31 points, en position qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le titre à la fin du match.

Fiche techniqueNashville SC :Willis, Zimmerman, Romney, Maher (Muyl, min.79), Tah Anunga (Mccarty, min.72), Leal (Ríos, min.72), Godoy, Lovitz, Johnston, Mukhtar (Aké Loba, min.88) et Sapong (Washington, au moins 79)Ville d’Orlando :Stajduhar, Jansson, Antônio Carlos, Moutinho, Smith, Júnior Urso, Joey Dezart, Pereyra (Mueller, min.83), Michel (Schlegel, min.83), Van De Water (Mas, min.89) et Akindele (Ruan, min.89)Stade:Stade NissanButs:Sapong (1-0, min. 23) et Antônio Carlos (1-1, min. 59)