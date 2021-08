Nashville SC prend les trois points après avoir gagné 0-2 à Atlanta United

29/08/2021 à 00h03 CEST

Les Nashville a remporté le Atlanta 0-2 lors du match disputé ce samedi au Stade Mercedes-Benz. Les Atlanta United Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre DC United (1-2) et l’autre devant Toronto FC (1-0) et avec une séquence de quatre victoires consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe du Tennesian, le Nashville SC a récolté une égalité à un contre le Ville d’Orlando, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’équipe de Tennesian est deuxième, tandis que la Atlanta il est huitième à la fin du match.

La première mi-temps de la confrontation a commencé du bon pied pour l’équipe tennésienne, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Rivières, terminant la première partie par un 0-1 à la lumière.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Nashville SC, qui a augmenté son score par rapport à son rival avec un but de Fidèle au bord de la fin, en 95. Finalement, le match s’est terminé avec un 0-2 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Atlanta United a donné accès à López, Rossetto, Merde et Hernandez pour Amour sejdic, Franc, Luiz araujo et Lennon, Pendant ce temps, il Nashville a donné accès à Fidèle, Aké Loba et Muyl pour Rivières, Sapong et Moukhtar.

L’arbitre a donné un carton jaune à Bateau et Amour sejdic par l’équipe atlantés déjà Lovitz, Tah Anunga et Fidèle par l’équipe Tennésienne.

Avec cette victoire, le Nashville SC Il monte à 35 points et se place à la deuxième place du classement, occupant une place pour accéder à une place de playoffs pour le championnat. Pour sa part, Atlanta United il reste avec les 27 points avec lesquels il a atteint ce jour de compétition.

Fiche techniqueAtlanta United :Guzan, Franco (Rossetto, min.68), Robinson, Walkes, Lennon (Hernández, min.84), George Bello, Amar Sejdic (López, min.68), Moreno, Luiz Araujo (Damm, min.84), Barco et Josef MartinezNashville SC :Willis, Zimmerman, Johnston, Romney, Lovitz, Washington, Godoy, Mukhtar (Muyl, min.89), Tah Anunga, Sapong (Aké Loba, min.80) et Ríos (Leal, min.59)Stade:Stade Mercedes-BenzButs:Ríos (0-1, min. 45) et Leal (0-2, min. 95)