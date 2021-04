Nasim Pedrad d’Aladdin espère que les fans peuvent comprendre le Chad de TBS, même lorsqu’il est ridicule

Il y a une citation de 17 Again que j’aime et que je ressens, résume parfaitement le fait d’être adolescent: quand on est jeune, tout ressemble à la fin du monde, mais ce n’est pas le cas. Ceci est une description parfaite de la façon dont le Tchad voit le monde. Il a des sentiments et des opinions très forts sur tout ce qui se passe et une idée précise de ce qu’il doit faire pour que les choses se passent comme il faut. Comprendre que dans l’esprit de Chad, le monde tel qu’il le connaît prendra fin si les choses ne se déroulent pas comme prévu fait de lui un jeune personnage très facile à comprendre.