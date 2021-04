Nasim Pedrad sur ‘Chad’, son nouveau spectacle TBS dans lequel elle est un adolescent – WWD

La perruque est importante, mais les sourcils sont ce qui la rend vraiment pour Nasim Pedrad. L’humoriste de 39 ans, qui a passé cinq ans sur «Saturday Night Live» avant de partir développer ses propres projets, dépeint un jeune Américain persan de 14 ans nommé Chad – aux cheveux courts et aux sourcils pleins – sur son nouveau TBS Afficher. Alors que les expériences du personnage sont enracinées dans les siennes, elle voulait spécifiquement que Chad soit un garçon et non une fille, pour l’éloignement d’elle-même.

«Je voulais être aussi loin que possible de me sentir moi-même dans la scène», dit Pedrad lors d’un appel Zoom d’Atlanta, où elle est brièvement en ville pour le travail. «Et je savais qu’avec l’aide de la perruque, des sourcils et du classeur, des vêtements amples, de la posture et de ses vocalisations, cela m’aiderait vraiment à disparaître dans le personnage et à me sentir aussi loin que possible de moi-même. De toute évidence, la perruque, c’est un élément très évident pour aider à vendre le Tchad. Mais bizarrement, les sourcils sont – à certains égards – encore plus instrumentaux. Parce que sans eux, je peux juste sous certains angles ressembler légèrement à Kris Jenner avec une coupe de cheveux.

Pedrad, qui est née en Iran et a immigré aux États-Unis à l’âge de trois ans, voulait depuis longtemps créer une émission qu’elle n’avait pas encore vue à la télévision: une comédie d’une demi-heure centrée sur une famille du Moyen-Orient.

«Même lorsque je commençais ma carrière d’acteur, la plupart des représentations du Moyen-Orient à la télévision étaient majoritairement négatives. Tous ceux qui me ressemblaient à la télévision travaillaient pour ou contre un terroriste dans une grande ville », dit-elle. «C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai commencé à écrire. Quand j’ai commencé ma carrière d’actrice, les rôles que je voulais n’étaient pas disponibles pour moi et j’ai réalisé que je devrais les écrire. Et je devais écrire les parties qui m’attiraient le plus. Donc, pour moi, j’étais excité de créer un personnage du Moyen-Orient qui a été écrit à partir d’un endroit empathique. Quelqu’un qui était drôle et nuancé et vulnérable et même imparfait, mais qui avait des défauts qui étaient liés à tout le monde et qui étaient humains.

«Chad» est en préparation depuis 2016, date à laquelle elle a initialement écrit le spectacle pour Fox. Cela fait suite à son départ de «SNL», qu’elle a quitté avec l’intention de se lancer dans des projets comme «Chad».

«SNL» est ce camp d’entraînement incroyable et tout après, c’est facile et faisable parce que la composante en direct du spectacle vous oblige à apprendre à penser sur vos pieds et à pivoter rapidement », dit-elle. «Et donc l’urgence qui vient avec cela est un entraînement vraiment incroyable et vous prépare à tout ce que vous faites par la suite. Ce n’est jamais facile de quitter la série, mais j’ai senti que cinq ans était le temps idéal pour ensuite créer mon propre truc.

La série montre les moments douloureusement gênants qui accompagnent l’âge de 14 ans, ainsi que des moments où l’on essaie de s’intégrer dans un lycée américain en tant qu’enfant de parents immigrés et d’adopter une culture qui fait que le Tchad se sent différent.

«C’est un enfant d’immigrants naviguant dans la politique des adolescents qui s’inscrit dans un lycée américain. Et vous n’êtes pas assez mature à cet âge pour vraiment gérer certaines des émotions conflictuelles que le fait d’être un enfant immigrant peut susciter », dit Pedrad. «Vous aimez votre héritage, mais en même temps, vous êtes tellement terrifié par l’altérité qui vient d’être un étranger et ressentez le besoin de vous éloigner de cette altérité, dans un effort pour vous intégrer à l’école.

Maintenant adulte, Pedrad dit qu’elle est obsédée par son héritage persan, mais à l’adolescence, c’était une autre histoire. Le scénario spécifique du type d’assimilation recherché par un enfant immigrant est peut-être plus unique, dit Pedrad, mais le désir aveuglant de s’intégrer est peut-être l’expérience la plus universelle du lycée.

Ayant grandi dans le comté d’Orange, en Californie, Pedrad a rapidement découvert que la comédie était une monnaie sociale qui jouait en sa faveur.

«Je n’étais pas l’enfant le plus populaire. Je n’avais pas la grande salle de jeux où les enfants pouvaient jouer à faire tourner la bouteille et s’embrasser la bouche ouverte », dit-elle. «Je savais que si je voulais des amis, j’allais devoir me mettre sous un autre angle – ce qui pour moi devenait simplement faire rire les gens.

Elle était une fervente consommatrice de «I Love Lucy», qui lui enseignait à la fois l’anglais et la comédie. Après le lycée, elle a suivi le programme de théâtre à l’UCLA, après quoi elle a découvert le typage de pièces du Moyen-Orient dans l’industrie. De là, sa carrière d’écrivain a commencé. Et la voici maintenant, voyant enfin son premier projet de contrôle créatif complet naître dans le monde.

«Je savais plus que tout, je voulais créer un personnage que je pourrais avoir beaucoup de plaisir à jouer, quelque chose qui me faisait vraiment rire. Et donc, quand je crée Chad, du moins dans mon esprit, je suis devenue vraiment excitée », dit-elle. «Le voyage comique qu’il traverse dans chaque épisode consiste à se faire remettre son cul. Mais ce qui est drôle avec le personnage, c’est qu’il ne perd pas espoir que demain pourrait être différent.

