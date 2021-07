Nassim Taleb change de position sur Bitcoin ; dit que ça ne vaut rien

L’auteur de The Black Swan, Nassim Nicholas Taleb, a révisé son point de vue sur la principale crypto-monnaie par capitalisation. Taleb a révélé qu’il avait changé d’avis concernant le potentiel de Bitcoin dans son dernier article intitulé Bitcoin, pièces de monnaie et fragilité. L’ancien trader d’options pense que Bitcoin n’a pas tenu sa promesse de devenir une monnaie décentralisée. Il pense également que Bitcoin (BTC / USD) n’a pas non plus fonctionné comme une couverture contre l’inflation et comme un investissement refuge.

Expliquant pourquoi il pense que BTC ne vaut rien, Taleb a déclaré que l’or et les autres métaux précieux ne nécessitent pas d’entretien. De plus, ils ne perdent pas de valeur sur un horizon historique. En plus de cela, Taleb a noté que ces actifs n’ont pas besoin de mises à jour pour mettre à jour leurs propriétés physiques au fil du temps. Cependant, BTC et altcoins ont besoin d’un intérêt soutenu pour prospérer.

Dans l’article de six pages, Taleb a non seulement attaqué BTC mais aussi la blockchain. Il a déclaré qu’il n’y a eu que quelques actifs dans l’histoire financière qui ont été plus fragiles que BTC. Selon Taleb, de nombreux défenseurs soutiennent que BTC fonctionne avec une excellente technologie malgré plusieurs défauts. Cependant, il pense que la blockchain n’est pas une excellente technologie car malgré tous les éloges que la blockchain a reçus, ses applications sont limitées. Selon lui, la technologie est jugée par les problèmes qu’elle résout, non par ses attributs.

La volatilité du Bitcoin reste une source de préoccupation

Selon Taleb, le BTC/USD a chuté d’une marge plus importante que le marché boursier en mars 2020. Cependant, le marché BTC/USD s’est redressé après que les investisseurs l’aient acheté. À cette fin, l’essayiste estime que la pièce ne peut pas fonctionner comme une couverture arrière contre les risques systémiques. Il a poursuivi en soulignant que le BTC / USD dépend fortement de la liquidité. En tant que tel, on ne sait pas ce qui arriverait à la crypto-monnaie si une perturbation se produisait au milieu d’une crise financière.

Taleb a également noté que le BTC / USD a connu une volatilité de 60% à 100% depuis sa création, une lacune qui l’empêche d’évincer les devises fiduciaires. Alors qu’il aime l’idée d’avoir une vraie monnaie qui n’est pas contrôlée par un gouvernement, l’idée de Taleb d’une telle monnaie est complètement différente du BTC/USD. Selon lui, une telle monnaie devrait suivre un panier pondéré de biens et services avec une erreur marginale pour être une réserve de valeur efficace.

Cette nouvelle intervient après que Taleb ait promu la crypto-monnaie dans l’avant-propos de The Bitcoin Standard. À l’époque, il avait déclaré que Bitcoin était une excellente idée qui répondrait aux besoins des systèmes complexes en raison de sa conception décentralisée.

