Nastassja Bolivar a promis : Qui est son fiancé ?

Nastassja Bolívar, Nuestra Belleza Latina 2011, a surpris tous ses followers en annonçant qu’elle s’était fiancée à l’homme d’affaires colombien Steven Jair Cabas, dont elle est amoureuse depuis plusieurs années.

« Je suis fiancé ! » a avoué Bolívar dans une publication récente qu’il a partagée sur la plateforme Instagram. Sur la photo, la reine de beauté arborait fièrement sa luxueuse bague de fiançailles.

L’histoire d’amour de Nastassja Bolívar et Steven Jair Cabas a commencé en 2013 et s’est renforcée au fil des ans. Actuellement, le couple réside dans la ville de Miami en Floride.

En 2014, Bolívar a offert une interview exclusive à El Nuevo Diario de Nicaragua où elle a assuré que son petit ami est un homme qui l’a soutenue dans les moments les plus importants de sa vie.

“Je suis très amoureuse, j’ai mon petit ami et je suis très heureuse. C’est quelqu’un de très important dans ma vie car il m’a soutenu dans les moments difficiles, et aussi dans ceux qui sont faciles, nous célébrons ensemble, et je remercie Dieu parce qu’il m’a envoyé quelqu’un de très bien”, a déclaré la star américaine dans l’interview.

Dans une apparition spéciale sur “El Gordo y la Flaca” en 2016, Nastassja Bolívar a avoué que son petit ami travaille en tant que directeur d’une importante entreprise de la ville de Miami. Cependant, la présentatrice de télévision n’a pas souhaité entrer dans les détails sur le côté professionnel de son partenaire sentimental.

Bolivar a également mentionné dans l’émission Univision qu’il avait rencontré Steven Jair Cabas par le biais d’amis communs. Depuis qu’ils sont ensemble, le couple a voyagé dans des endroits grandioses du monde, comme le mannequin l’a montré à travers leurs réseaux sociaux.

Les grandes stars de Nuestra Belleza Latina ont réagi à l’engagement de Nastassja Bolívar et Steven Jair Cabas

Des personnalités de Nuestra Belleza Latina telles que Clarissa Molina, Alejandra Espinoza, Francisca Lachapel, Greidys Gil et Giselle Blondet ont réagi via la plateforme Instagram après l’annonce de la nouvelle des fiançailles de Nastassja Bolívar et Steven Jair Cabas.

“Omgggg félicitations !!!!!!! Heureux pour vous ! », a déclaré Clarissa Molina, gagnante de Nuestra Belleza Latina en 2016.

“Félicitations mon Nassss !! Quelle joie de vous voir si accompli », a assuré Alejandra Espinoza, qui a été sacrée première gagnante de Nuestra Belleza Latina en 2007.

“Awwwww. Quelle émotion! Félicitations reine !! Quelle joie je ressens pour vous », a déclaré Francisca Lachapel, Nuestra Belleza Latina 2015.

“OMG !!!!!! Félicitations Nas !!!!!! Quelle joie pour toi !!!! », a écrit Greidys Gil, lauréate de Nuestra Belleza Latina en 2009.

« Yyyyyyy. Quelle émotion!!! Ils forment un beau couple. Je vous souhaite beaucoup de bonheur !!! », s’est exclamée l’animatrice de télévision Giselle Blondet.

Bolívar a dédié un message émotionnel et romantique à son partenaire sentimental

Mi-avril, Nastassja Bolívar s’est exprimée via son profil officiel sur Instagram pour dédier un message émouvant et romantique à Steven Jair Cabas pour leur huitième anniversaire en couple.

« Notre première photo ensemble ! 8 ans plus tard. Tu es toujours à moi ! Merci de continuer à être l’homme dont j’ai toujours rêvé. Tu es vraiment mon meilleur ami, que j’appelle, cherche et fais confiance. Celui que je veux à mes côtés pour toujours », a déclaré Bolívar dans la publication qui accompagnait sa première photographie avec Cabas.