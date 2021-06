Nasty C laisse tomber le single “Jack”, présenté dans “Here Comes The Break”

méchant c a sorti une toute nouvelle chanson et vidéo, “Jack”, qui a également été présentée sur le podcast Here Comes The Break de Def Jam. La superstar sud-africaine a tranquillement construit un public massif depuis l’âge de 15 ans, et avec de nouveaux succès comme “Jack”, sa base de fans ne fait qu’augmenter.

À seulement quinze ans, Nasty sort sa première mixtape, One Kid, A Thousand Coffins (2012). Il est devenu une célébrité en 2014, avec sa deuxième mixtape révolutionnaire, Price City, et “Juice Back”, un classique instantané à l’échelle du continent. Le remix “Juice Back” mettait en vedette le muso nigérian Davido et le rappeur sud-africain Cassper Nyovest. Ce succès précoce a valu à Nasty C le prix du meilleur étudiant de première année aux South African Hip-Hop Awards.

La popularité de Nasty C a explosé avec son premier album de 2016, Bad Hair, qui a atteint la première place du classement local iTunes et a été l’album le plus diffusé d’Afrique du Sud dans les 24 heures suivant sa sortie. Sa réédition, Bad Hair Extensions, mettait en vedette French Montana. L’album phare a valu à Nasty C quatre Metro FM Music Awards, un South African Music Award et une nomination aux BET Awards.

L’élan s’est accéléré avec Strings And Bling en 2018, nommé l’un des plus grands albums de hip-hop d’Afrique du Sud par des médias locaux aussi influents que TimesLive et IOL. Nasty C était le seul sud-africain nominé pour un BET Hip-Hop Award dans la catégorie Meilleur flux international en 2019, et a également été nominé pour un MTV Europe Music Award cette année-là. Strings and Bling lui a valu deux South African Music Awards et deux AFRIMMA (All African Muzik Magazine Awards).

Plus tôt ce mois-ci, Nasty C est revenu avec un nouvel hymne fanfaron et prêt pour le club, “Le meilleur que j’ai jamais eu.” Sur la piste, C fait l’éloge de la meilleure partenaire avec laquelle il est jamais sorti, la comblant de compliments, de bijoux et des bonnes choses de la vie. Sur un rythme rebondissant qui demande une piste de danse animée, Nasty C a utilisé la piste pour se rétablir comme l’un des MC les plus polyvalents du jeu.

Achetez ou diffusez « Jack ».