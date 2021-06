Nasty C sort un nouveau single prêt pour le club, “Le meilleur que j’aie jamais eu”

Héros du hip-hop sud-africain méchant c est de retour avec un nouvel hymne fanfaron et prêt pour le club, “Best I Ever Had”. Nasty C fait l’éloge de la meilleure partenaire avec laquelle il est jamais sorti, la comblant de compliments, de bijoux et des bonnes choses de la vie. Sur un rythme rebondissant qui demande une piste de danse animée, Nasty C se rétablit comme l’un des MC les plus polyvalents du jeu.

Depuis près d’une décennie, Nasty C (Nsikayesizwe David Junior Ngcobo) a un objectif singulier : repousser les limites de son propre potentiel. Il poursuit ses rêves hip-hop depuis son enfance lorsque, selon la légende, il a commencé à rapper et à apprendre à composer des morceaux à l’âge de neuf ans sous la tutelle de son frère aîné.

À seulement quinze ans, Nasty sort sa première mixtape, One Kid, A Thousand Coffins (2012). Il est devenu une célébrité en 2014, avec sa deuxième mixtape révolutionnaire, Price City, et “Juice Back”, un classique instantané à l’échelle du continent. Le remix de “Juice Back” mettait en vedette le muso nigérian, Davido et le rappeur sud-africain Cassper Nyovest. Ce succès précoce a valu à Nasty C le prix du meilleur étudiant de première année aux South African Hip-Hop Awards.

La popularité de Nasty C a grimpé d’un cran avec son premier album de 2016, Bad Hair, qui a atteint la première place du classement local iTunes et a été l’album le plus diffusé du pays dans les 24 heures suivant sa sortie. Sa réédition, Bad Hair Extensions, mettait en vedette French Montana. L’album phare a valu à Nasty C quatre Metro FM Music Awards, un South African Music Award et une nomination aux BET Awards. L’élan s’est accéléré avec Strings And Bling en 2018, nommé l’un des plus grands albums de hip-hop d’Afrique du Sud par des médias locaux comme TimesLive et IOL.

Nasty C était le seul sud-africain nominé pour un BET Hip-Hop Award dans la catégorie Meilleur flux international en 2019, et a également été nominé pour un MTV Europe Music Award cette année-là. Strings and Bling lui a valu deux South African Music Awards et deux AFRIMMA (All African Muzik Magazine Awards).

Achetez ou diffusez « Meilleur que j’aie jamais eu ».