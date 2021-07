Nat Geo met un tour sur le thème ‘The Golden Girls’ pour SharkFest (VIDEO) .

National Geographic se prépare pour son SharkFest annuel et célèbre les créatures d’une manière très spéciale.

Dans une promo amusante pour l’événement télévisé, National Geographic remercie les requins d’être… des requins. Le segment idiot est en quelque sorte un hommage aux Golden Girls car l’ancien thème de la série inspire un nouvel air accrocheur, “Merci d’être un requin”.

Nous avons votre premier aperçu exclusif de la promo qui change les paroles de la musique familière commençant par “merci d’être un requin, nageant” autour de l’océan dans le noir. Vous êtes là depuis si longtemps, mais vous êtes toujours incompris.

“Tu n’es vraiment pas si effrayant et si seulement tout le monde savait”, poursuit la chanson. “Vous êtes peut-être les créatures les plus cool de la mer et le monde entier devrait dire merci d’être un requin.”

Alors que Rose, Blanche, Sophia et Dorothy ne sont visibles nulle part, le clip met en évidence les différentes races de requins qui figurent dans la programmation de SharkFest. Au fur et à mesure que les «crédits» roulent, la promo met en lumière les requins nourrices, les requins-marteaux, les requins tigres, les grands blancs et plus encore.

SharkFest débutera le lundi 5 juillet avec le très attendu Shark Beach avec Chris Hemsworth dans lequel la star de Thor explore les océans entourant son pays natal, l’Australie. Découvrez la chanson entraînante « Merci d’être un requin » dans la vidéo exclusive ci-dessus, et ne manquez pas la programmation stellaire du SharkFest de National Geographic en juillet.

SharkFest 2021, commence le lundi 5 juillet, National Geographic