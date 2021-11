Natali Francesca vs Sheila Martínez, stars de samedi soir

Nouvelle date avec la boxe dans le Gymnase Templum de la ville de Barcelone et encore avec une proposition attrayante, avec jusqu’à dix matchs amateurs et un professionnel, qui mesure à Natali ‘El Machete’ Frasncesca et Sheila Martínez (Vista Gym Benidorm), lors d’une soirée organisée par Templum BCN et le promoteur Club Boxa Barcelone (à partir de 17h00).

Avant l’événement principal de la nuit, les fans pourront profiter de dix matchs amateurs convenus sur trois tours, avant le point culminant de la nuit, dans lequel Natali cherche à préparer la future dispute du Championnat d’Espagne.

Natali, qui vient de perdre à Castellbisbal contre Tania Alvarez, affronte Sheila, une rivale qui doit elle aussi prendre son envol après les deux dernières déconvenues, la dernière en Italie.

LA LISTE DES COMBATS

Marc Pascual (Boxing Factori) contre Ismael Road (Shadow Fighters)

Pedro Ángel (Boxa Barcelona) contre Adrià Fernández (Sant Adrián)

Ethan Guerra (Boxa Barcelona) contre Giuliano Martín (Boxing Factori)

Jonathan del Moral (Boxing Factori) contre Adam El Ghabird (Shadow Figthers)

Dominic García (C. Boxa Barcelona) contre Karim (Boxe Healt)

Anderson González (Boxa Barcelona) contre Victor Hurtado (Sant Adrián)

Michael Ramírez (Boxa Barcelona) contre Mourad Bassoury (Shadow Fighters)

John Flor Ruiz (Boxa Barcelona) contre Diego Romero (Shadow Fighters)

Mohamed Farchich (Boxa Barcelona) contre Jordan Mayabangua (Upercut Lleida)

Natali ‘El Machete’ Frasncesca contre Sheila Martínez (Vista Gym Benidorm)

Lire aussi Rédaction

Lire aussi Celes Piedrabuena