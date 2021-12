Natalia Arroyo renouvelle jusqu’en 2024

20/12/2021 à 18:27 CET

Natalia Arroyo continuera à diriger la Women’s Royal Society jusqu’au 30 juin 2024. Cela a été annoncé par le club qui reconnaît le travail de l’entraîneur catalan dans la Première Iberdrola.

« Je suis très heureux. Il y a un an et demi, j’ai commencé cette aventure avec enthousiasme et de grands objectifs et elle se réalise. Nous voulons continuer à être liés. Ici, j’ai l’environnement pour continuer à travailler à l’aise, à Donosti avec un club qui offre un projet très cool de face à l’avenir. De la proximité, de l’enthousiasme, des jeunes talents « , a-t-il affirmé Flux dans ses premières déclarations après l’officialisation de son renouvellement.

✍ COMMUNIQUÉ OFFICIEL | @natarroyo renouvelle jusqu’en 2024 #AurreraReala pic.twitter.com/CnMyA6cFFB – Real Sociedad Femenino (@RealSociedadFEM) 20 décembre 2021

Flux, arrivé dans l’équipe de Saint-Sébastien le 30 mai 2020 en tant que rookie sur un banc de première classe, a réussi à relancer l’équipe actuellement deuxième du classement, à neuf points du leader, le Barça.

Un bon premier tour a amené l’équipe à cette position privilégiée malgré les difficultés qu’elle a surmontées au cours de ces premiers mois. A commencer par la perte de dix joueurs en début de campagne, avec des noms importants comme Nahikari García ; et se poursuivant par la perte de trois points décrétée par le juge de compétition unique de la Fédération espagnole de football (RFEF) pour ne pas porter l’anagramme de la ligue.

Ce mercredi, la Real Sociedad a l’occasion de mettre la touche finale au premier tour avec une visite à Alavés Gloriosas (17h00). « J’espère que nous terminerons l’année avec un plus trois et terminerons un très, très bon premier tour », a commenté l’entraîneur de ‘txuri-urdin’.