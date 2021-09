Natalia Bryant fait ses débuts au gala du Met dans son look le plus avant-gardiste à ce jour

Et moins de deux ans après son papa et sa soeur Gianna Bryantdécès prématurés, Natalia a déclaré que la famille Bryant se concentrait sur la préservation de son héritage pour ses frères et sœurs plus jeunes. Bianka, 4 et Corsaire, 2.

“[For] mes petites soeurs, [we’re] en essayant de garder ce souvenir pour eux », a-t-elle partagé. Et en essayant juste de se rappeler de vivre chaque jour comme ils le feraient. »

“J’adore parler de mon père”, a ajouté Natalia. “C’est doux-amer, mais j’aime parler de lui plus que c’est triste pour moi.”