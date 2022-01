Natalia Esperón revient dans les feuilletons après 10 ans d’absence

Quand il s’est marié Pépé Baston -qui pendant de nombreuses années a été cadre supérieur de la société Televisa et est aujourd’hui marié à Eva Longoria-, Natalia Espéron Elle a fait une pause dans son rôle d’actrice pour se consacrer aux soins et à l’éducation de ses enfants : Natalia, Sebastian, Mariana Oui José Antonio Baston.

Cependant, maintenant, elle est prête à démontrer une fois de plus son talent et le fera à travers Corazón guerrero, le nouveau feuilleton qu’elle produira. Salvador Mejía et qui sera la vedette Alejandra Espinoza Oui Gonzalo Garcia Vivanco.

C’était précisément Alejandra Espinoza qui a confirmé ce qui avait déjà été spéculé concernant le retour de Natalia Espéron, et il l’a fait ce mardi via son compte Instagram, où il a partagé une image avec l’actrice et Anna Martin.