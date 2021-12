Natalia et Vanessa Bryant Bond dans une campagne publicitaire réconfortante juste à temps pour Noël

Kobe Bryant sourit avec fierté du ciel à sa femme, Vanessa et sa fille aînée Natalia. Le duo mère-fille est désormais dans le monde de la publicité beauté et y fait du bon travail. La veuve et la fille de Kobe, qui a maintenant 18 ans et qui fréquentent sa première année à l’Université de Californie du Sud, se sont associées pour une nouvelle publicité de maquillage Lancôme afin de promouvoir le dernier fond de teint de la marque. C’est la dernière campagne à laquelle le duo a participé.

Les deux ont l’air dynamiques dans le maquillage, alors que Vanessa se souvient de son enfance avec Natalia. Vanessa avoue même qu’elle était en larmes lorsqu’elle a vu Natalia descendre les escaliers en préparation de son bal de fin d’année.

Depuis la mort de Kobe en janvier 2020, Natalia est vraiment devenue la sienne. En février de cette année, elle a signé avec IMG Models. « Je me suis toujours intéressée à la mode depuis mon plus jeune âge », a déclaré Natalia dans un communiqué publié sur le compte Instagram de l’agence. « J’ai un amour pour l’industrie, et depuis que je me souvienne, je voulais être mannequin. Il y a beaucoup à apprendre, mais je pense que c’est une excellente occasion pour moi d’apprendre et de m’exprimer de manière créative. »

Elle a également publié sur son propre compte Instagram à propos de la nouvelle entreprise. « Je suis plus que ravi et honoré de faire partie de la famille IMG ! » a-t-elle ajouté à côté de quelques emoji de cœur. Vanessa a également partagé la nouvelle avec enthousiasme sur son compte Instagram, en écrivant : « Je suis tellement heureuse pour toi ! Je t’aime Nani ! » Des amis, la famille et des célébrités comme Gigi Hadid et Ciara ont également partagé le message pour féliciter Natalia.

Cette année marque la deuxième saison des vacances que les Bryants passent sans Kobe et Gianna, leur deuxième fille. Les deux ont péri dans un accident d’hélicoptère, avec sept autres personnes, alors qu’ils se rendaient à un match de basket pour l’équipe de Gianna. Vanessa a depuis repris la Mama Sports Foundation créée par Kobe, la rebaptisant Mamba et Mambacita en l’honneur de Gianna, qu’ils appelaient affectueusement Gigi.