Natalia et Vanessa Bryant s’associent pour la nouvelle publicité de Lancome

Vanessa et Nathalie Bryant se sont aventurés dans le monde de la publicité, et je dois dire qu’ils forment un duo efficace.

Vanessa et sa fille de 18 ans ont présenté une nouvelle publicité Lancôme, et pour un tas de raisons, c’est super efficace. Tout d’abord, ils ont fière allure – une condition préalable au maquillage de colportage.

Deuxièmement, la façon dont il est tourné est vraiment authentique … une mère qui parle de maquillage à sa fille et se souvient de sa fille aînée qui a grandi. À un moment donné, Vanessa avoue qu’elle était en larmes lorsqu’elle a vu Natalia descendre les escaliers, toute habillée pour le retour à la maison.

Et enfin, ils vibrent vraiment bien à la caméra, surtout à cause de la façon dont ils sont tournés. Cela ressemble à une vraie conversation… comme si les téléspectateurs ne sont que des mouches sur un mur, et c’est la marque d’une publicité réussie.

Bravo mesdames !!!