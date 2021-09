Natalia, fille de Kobe Bryant, veut remporter un Oscar comme son père

in

Nathalie Bryant Elle est amoureuse du cinéma grâce à l’incursion de son père Kobe Bryant dans le monde du documentaire et cela lui a valu un Oscar. Ce fait a rendu Natalia complètement obsédée par le cinéma. Dans une récente interview publiée par IMG Model sur sa chaîne YouTube, il reconnaît qu’il a apprécié de nombreux marathons de films avec son père et qu’ils se sont souvent disputés sur l’intrigue et d’autres aspects internes des films.

Interrogée sur son apparence dans 10 ans (elle aura alors 28 ans, elle a assuré que ce qu’elle veut, c’est gagner un Oscar, bien qu’elle n’ait pas précisé dans quelle catégorie). A 18 ans, il étudie actuellement à l’USC.

« Cher basket » : l’Oscar de Kobe

Ce qui a généré l’obsession de Natalia Bryant pour le cinéma, en dehors des marathons cinématographiques, c’est que son père Kobe Bryant remportera l’Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2018 pour le documentaire “Dear Basketball”.

Kobe était le producteur et scénariste du court métrage, basé sur une lettre que le joueur a écrite dans ‘The Player’ Tribune juste après sa retraite en 2015.

On vous laisse ici son beau poème d’adieu sur ce qu’il a le plus aimé dans sa vie, le basket :

réoreille Basket-ball,

Pour le moment

J’ai commencé à rouler les chaussettes tubulaires de mon père

Et tir imaginaire

Coups gagnants

Dans le grand forum occidental

Je savais qu’une chose était réelle :

Je suis tombé amoureux de toi.

Un amour si profond que je t’ai tout donné –

De mon esprit et de mon corps

À mon esprit et à mon âme.

Comme un garçon de six ans

Profondément amoureux de toi

Je n’ai jamais vu le bout du tunnel.

je n’ai vu que moi

À court d’un.

Et donc j’ai couru.

J’ai couru de haut en bas sur chaque terrain

Après chaque balle lâche pour vous.

Vous avez demandé mon agitation

Je t’ai donné mon coeur

Parce qu’il est venu avec tellement plus.

J’ai joué à travers la sueur et la douleur

Pas parce que le défi m’a appelé

Mais parce que VOUS m’avez appelé.

J’ai tout fait pour TOI

Parce que c’est ce que tu fais

Quand quelqu’un vous fait vous sentir comme

Vivant comme tu me l’as fait ressentir.

Tu as donné à un garçon de six ans son rêve de Laker

Et je t’aimerai toujours pour ça.

Mais je ne peux pas t’aimer obsessionnellement plus longtemps.

Cette saison est tout ce qu’il me reste à donner.

Mon cœur peut supporter les battements

Mon esprit peut gérer la mouture

Mais mon corps sait qu’il est temps de dire au revoir.

Et c’est OK.

Je suis prêt à te laisser partir.

Je veux que tu saches maintenant

Ainsi, nous pouvons tous les deux savourer chaque moment que nous avons laissé ensemble.

Le bien et le mal.

Nous nous sommes donnés

Tout ce que nous avons.

Et nous savons tous les deux, peu importe ce que je fais ensuite

Je serai toujours ce gamin

Avec les chaussettes retroussées

Poubelle dans le coin

: 05 secondes au compteur

Balle dans mes mains.

5… 4… 3… 2… 1

Je t’aime toujours,

Kobé