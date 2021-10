Natalia Fischer, confirme chez Fred. Vélo Olsen Express Transgrancanaria

13/10/2021 à 12:51 CEST

Sport.es

Au En novembre 2021, l’île de Gran Canaria vivra son grand festival du VTT. Le Fred. Vélo Olsen Express Transgrancanaria célébrera votre sixième édition et il aura, comme chaque année, de grands ambassadeurs. Le dernier à rejoindre la liste est l’une des sensations VTT de l’année : Natalia Fischer, dont le palmarès a sensiblement augmenté cette saison après d’excellents résultats dans les compétitions internationales, fera ses débuts dans la course insulaire

Fischer s’est imposé comme l’un des meilleurs au monde en XC Marathon, soulevant les titres de champion d’Espagne, de champion continental d’Europe organisé en Suisse et remportant le bronze mondial le week-end dernier, un test très disputé réalisé en Italie. Par conséquent, la présence sur l’île du cycliste de Malaga signifiera l’une des plus grandes attractions de cette édition du vélo Transgrancanaria.

La cycliste explique sa progression spectaculaire cette saison : «Après l’année blanche 2020 due à la pandémie et à cause d’une blessure, j’ai décidé de faire un saut de qualité en 2021 et mettre tous mes efforts dans le cross country et le marathon. Les résultats les plus marquants ont été au marathon, ce à quoi je ne m’attendais pas, mais je pense que grâce au cross j’ai réussi à mieux me connaître et à gagner un peu de technique & rdquor ;.

Son objectif à long terme est clair et ambitieux : «L’idée est d’obtenir une place olympique à Paris 2024& rdquor;, mentionne Fischer, qui précise que «Je connais le Transgrancanaria Bike depuis longtemps pour les actions de Francesc Guerra dans le test, ils ont attiré son attention. « En outre, Luis Angel Maté Il m’a fait l’éloge de l’île, et quoi de mieux que de terminer la saison à Gran Canaria en connaissant une belle région et en profitant du beau temps sur les îles & rdquor;, ajoute le coureur.

L’événement, qui se tiendra entre 6 et 7 novembre, est parrainé par Fred.Olsen Express, qui offrira une année de plus des réductions pour le transfert des participants qui se déplacent entre les îles pour la course. De plus, l’objectif du TVélo ransgrancanaria est de consolider Gran Canaria comme un lieu unique au monde pour la pratique du sport en montagne, ainsi le soutien de la Office du tourisme de Grande Canarie et l’Institut Insulaire des Sports est incontournable pour cette édition. Plus d’informations.