Natalia, la fille de Kobe Bryant, fait ses débuts au gala du Met avec un ensemble accrocheur

Natalia Bryant, la fille de la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, a fait ses débuts au gala du Met lundi. La jeune fille de 18 ans est un mannequin IMG et a opté pour un look “jeune et amusant” pour le thème de l’événement In America: A Lexicon of Fashion. En parlant avec E! News, Natalia a expliqué à quel point elle était heureuse d’être au Met Gala à New York.

“Je suis tellement excitée et tellement nerveuse à la fois, a déclaré Natalia, par Us Weekly. “Je suis tellement contente qu’Anna Wintour m’ait permis de porter cette robe d’exposition de Conner Ives. Elle aussi sa partie préférée était ” juste voir tout le monde: tout en ajoutant “c’est tellement gentil. La mère de Natalia, Vanessa Bryant, a montré de l’amour à sa fille sur Instagram, disant qu’elle était “heureuse” pour elle.

(Photo : Dimitrios Kambouris / .)

Les débuts de Natalia au Met Gala surviennent sept mois après la signature d’un contrat avec IMG Models. “Je me suis toujours intéressée à la mode depuis mon plus jeune âge”, a-t-elle déclaré via Instagram en février. “J’ai un amour pour l’industrie et depuis que je me souvienne, je voulais être mannequin. Il y a beaucoup à apprendre, mais je pense que c’est une excellente occasion pour moi d’apprendre et de m’exprimer de manière créative. Je suis plus que ravi et honoré d’être une partie de la famille IMG !” Tout en lançant sa carrière de mannequin, Natalia suit également des cours à l’Université de Californie du Sud.

Natalia fait beaucoup de grandes choses pendant que son père regarde fièrement. Kobe est décédé dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020 avec sa fille de 13 ans Gianna et sept autres victimes. Kobe a également partagé ses filles Bianka et Capri avec Vanessa. Plus tôt ce mois-ci, Natalia a parlé à Teen Vogue de grandir avec une superstar de la NBA en tant que père.

“En grandissant, mes parents ont rendu les choses aussi normales que possible”, a déclaré Natalia. “Dieu merci, ils l’ont fait. Ce n’est pas ‘Oh, c’est Natalia Bryant, c’est la fille de Kobe Bryant.’ Souvent, ils m’ont vu comme ‘Elle est juste Nani.'” Natalia a également parlé de sa relation avec son père. “Il était juste, comme, le meilleur père de fille de tous les temps”, a-t-elle déclaré en parlant d’une sortie qu’elle avait eue avec Kobe en 2019. “Il me laissait juste jouer ma liste de lecture et jouer avec Taylor Swift tout le trajet du retour, et parler à propos de Star Wars aussi. C’était tellement amusant. “