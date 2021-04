Natalia Lafourcade présente une nouvelle version de la chanson Alfonsina y el mar

Quelques jours après la fin du mois dédié aux femmes, Natalia Lafourcade évoque l’histoire de la poète Alfonsina Storni, avec sa version de la chanson Alfonsina y el mar (initialement interprétée par Mercedes Sosa en 1969), et à travers elle, reconnaît la vie et la féminité, et la douleur que les femmes portent dans leur ventre et leur âme, comme elle le décrit elle-même dans une déclaration.

«Depuis toute petite, j’écoutais cette chanson au piano, mon père la jouait, ma mère aussi. J’ai toujours essayé de le chanter, mais c’était difficile », déclare-t-il dans ce document. «Je me suis limité à l’écouter et à profiter des effets qu’il produisait toujours sur mon être. Chaque pore en moi ouvrait ses portes quand je l’écoutais et mon corps se tenait debout alors que Mercedes Sosa volait dans sa voix. Une de mes chansons préférées de tous les temps ».

L’auteure-compositrice-interprète, qui a récemment reçu un Grammy Award pour son album Un canto por México, a enregistré la vidéo dudit single sur une plage, car étant une passionnée de danse, elle considère que si elle ne dansait pas sur la mer, elle la perdrait. santé mentale.

«En tant que besoin profond, un moteur a été mis en marche, un dialogue entre les vagues et mes jambes, entre la mer et mon corps. Entre Veracruz et mes sens. Une danse pour célébrer la femme que je suis et la liberté que j’essaye de cultiver à chaque pas, dans chaque expérience. Une danse à l’amour et aussi à la douleur que tant de gens traversent et donc, entre fils, elle me traverse aussi là-bas jusqu’au centre de mon être, comme des aiguilles amères ».

A travers ce rituel, il en a profité pour demander à tous ceux qui souffrent, et pour les âmes manquantes, afin de voir un monde qui regarde les femmes avec amour et respect.

Il faut se rappeler que cette chanson a également été précédemment interprétée par des chanteurs tels que Tania Libertad et Mijares, qui lui ont donné leur style de ballade.