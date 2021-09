Natalia Téllez dévoile le sexe du bébé qu’elle attend

in

Natalia Depuis hier, elle se vantait de son baby bump discret lorsqu’elle retrouvait ses collègues du programme car elle était absente depuis un certain temps. Tellez était très heureux de les voir tous, mais surtout Paola car ils avaient plus de temps pour ne pas coïncider, puisque le journaliste était parti avant.

rouge elle a dû partir car elle était infectée par le Covid-19, mais aujourd’hui tous les Netas ont pu célébrer que dans quelques mois ils auront “une nièce” à consentir et qu’elle sera la plus jeune membre de l’émission, ce qui a tout le monde plus si excité.

Déjà au programme, Natalia fait plusieurs aveux; En plus du sexe du bébé, elle a également partagé qu’elle est plus qu’excitée car elle va avoir une fille, quelque chose de très symbolique pour elle et sa famille pour la perte de sa mère.

Un autre sujet dans lequel Natalia Il voulait approfondir le fait que le père de sa fille, Antonio ZabalaElle ne met pas de mais et a été la meilleure avec elle, à tel point qu’elle se moque de l’heure qu’il est ou de ce qu’elle lui demande afin de satisfaire toutes ses envies pendant cette douce attente.