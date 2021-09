Natalia Téllez révèle le sexe de son bébé dans ‘Netas Divinas’ – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Natalia Téllez a annoncé le 20 septembre qu’elle est dans la “douce attente”, car elle est enceinte de son premier enfant, avec son petit-ami Antonio Zabala.

L’annonce laissait une question en suspens : quel est le sexe du bébé que vous attendez ? Natalia Téllez a donné la réponse dans l’émission ‘Netas Divinas’, dont elle est l’animatrice.

Pour rendre les nouvelles plus attrayantes, Daniela Magún, Paola Rojas et Consuelo Duval, co-animatrices de ‘Netas Divinas’, ont mené une dynamique de « révélation de genre » sur le programme.

Ainsi, ils ont apporté un énorme ballon noir sur le forum avec une pancarte indiquant “Garçon ou fille”. Natalia Téllez l’a fait éclater avec une fléchette, puis des confettis roses ont volé.

Daniela Magún, Paola Rojas et Consuelo Duval ont commencé à dire : « C’est un petit filet, c’est un petit filet », tandis que Natalia Téllez les a serrées dans ses bras et leur a confirmé : leur bébé sera une fille.

Puis une autre question s’est posée, comment s’appellera le bébé ? Natalia Téllez a déclaré qu’elle et son petit ami Antonio Zabala envisageaient plusieurs noms :

“Nous aimons Emilia, Lucía, Miranda… eh bien, oui, c’est une fille et je la connais depuis un mois et demi.”

Avant de dévoiler le sexe de son bébé, l’ex-animatrice de ‘Hoy’ a déclaré que sa grossesse ne l’avait pas prise par surprise, puisque dès le début de l’année elle avait le désir d’être maman :

“J’ai atteint un processus et un point et un couple où j’ai commencé, depuis le début de cette année, à souhaiter et à penser et je l’ai vu de très loin car un ami très cher a mis des années et a eu de nombreuses complications”

Heureusement, Natalia Téllez a confié qu’il lui était très facile de tomber enceinte, mais face à ses doutes, c’est son chien qui lui a annoncé la nouvelle avant de subir un test :

« Il le savait déjà avant tout le monde parce que ‘güero’ est un très gros chien gras…, c’est toujours grossièrement, comme s’il jetait son dos et ses bulles sur mon corps et du coup, il n’avait même pas fait le test, le jour de le test, de la veille, comme s’il se recharge et met sa trompe ici, comme au dessus de l’abdomen et puis moi, ‘Antonio, il sait qu’on attend un bébé, alors, peut-être qu’il sait… c’est un peu Plus prudent “.