Natalia Téllez révèle qu’elle est enceinte Surprenez tout le monde !

Le célèbre conducteur Natalia Téllez est apparue avec un test de grossesse en main et a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant avec Antonio Zabala, une nouvelle qui a sans aucun doute surpris nombre de ses followers.

La présentatrice de l’émission Netas divinas a confirmé que sa famille recevra un nouveau membre, puisqu’elle a annoncé sur Instagram qu’elle était enceinte à 35 ans.

Avec preuve de grossesse en main, celle qui était l’animatrice de Telehit et de l’émission Hoy, a partagé une photo avec son partenaire Antonio Zabala.

Güero voulait leur donner d’excellentes nouvelles, mais depuis qu’il s’est endormi, Antonio et moi la lui avons donnée ; Nous allons être parents ! et on ne peut pas être fou de joie !”, a écrit le présentateur.

Récemment, lors de l’émission Netas divinas, l’animatrice a avoué sa relation avec Antonio.

Juste la relation que j’ai en ce moment, qui je pense est la plus paternelle et la plus saine et je suis très heureuse. Au début j’ai dit : « C’est qu’il est trop calme », c’est-à-dire accro… « Où est l’adrénaline ? Pourquoi me répondez-vous toujours ? ‘…’.

Même si cette stabilité a poussé Natalia Téllez à en parler même avec son thérapeute et elle a souligné qu’elle en avait parlé avec de nombreuses personnes et que son thérapeute lui avait également dit :

Pourquoi n’appréciez-vous pas une relation saine? Vous n’avez pas besoin de cette adrénaline de purs problèmes et de jeux de pouvoir », a-t-il commenté.

Il convient de noter que Natalia et Antonio se connaissent depuis 13 ans, cependant, en 2020, leur romance a commencé.

La vérité est que les fans de Netas Divinas et les fidèles disciples de Natalia Téllez ne pourraient pas être plus heureux après avoir confirmé qu’elle serait mère pour la première fois.

Parmi certains des messages les plus importants de la publication, vous pouvez lire le message de son ancien partenaire de Netas Divinas, Jacky Bracamontes, qui a écrit :

Natalia Téllez, c’est vrai ? Ne jouez pas avec mes sentiments ! Je suis vraiment enthousiaste! TOUTES NOS FÉLICITATIONS”.

Et c’est ainsi qu’à l’instar de Jacky Bracamontes, des milliers d’adeptes de l’artiste avouent partager le même sentiment d’émotion et de surprise, puisque la nouvelle arrive à un moment totalement inattendu mais enveloppé de beaucoup de bonheur.

Les fans de Natalia Téllez ne pourraient pas aimer plus la relation que l’animateur entretient avec Antonio Zabala depuis plus d’un an.

Et c’est que la conductrice n’a cessé de partager à quel point elle est heureuse à ce moment de sa vie, partageant son temps avec son partenaire et profitant des voyages et des promenades avec son inséparable Güero.