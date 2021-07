Natalia Téllez révèle qu’elle souffrait de dépression et de problèmes alimentaires

“Cela m’a donné tellement de tristesse et de colère, c’est-à-dire d’où vient cette perte de poids, comment une personne de plus de 15 ans peut-elle l’avoir si profondément enracinée, c’est si immédiat, ça n’est passé par aucun filtre et l’idée est de “rester là'”, a commenté. « Si c’est une question d’identité, qu’allez-vous vouloir être ? Eh bien, ce que vous voyez partout », a-t-il déclaré.

Il y a quelques années, la conductrice a parlé pour la première fois de la situation qu’elle a vécue dans son adolescence et a raconté comment elle a pu la surmonter. “Quand j’ai eu 16 ans, j’ai décidé de ne pas manger ou du moins de manger le moins possible… La vérité est que je voulais me voir comme les filles dans les magazines, plus j’avais l’air mieux”, a-t-elle déclaré en 2017 dans sa chronique pour El Heraldo de México.

Natalia Téllez (Instagram)

“Malgré le fait d’avoir été mince, toujours, en grandissant, mon corps générait des hanches, des jambes, je détestais ça… Je préférais être mince, ça me paraissait élégant et cool, rien de mieux qu’un jean taille zéro qui serait aqueux, bien que le coût ce devait être un zombie qui errait sans une goutte d’énergie », a-t-il poursuivi dans le texte qu’il a intitulé « Je m’appelle pas Barbie ».

“En entrant pour étudier le théâtre, j’ai réalisé qu’il y avait une fille qui avait le même problème que moi, elle ne mangeait pas ou mangeait très peu, au fil des jours, au fur et à mesure que les cours s’intensifiaient avec beaucoup d’exercice physique, j’ai commencé à mange de plus en plus, et j’ai compris que si je voulais faire ‘quelque chose’ dans cette vie, quelle qu’elle soit, j’avais besoin de force et, donc, de nourriture », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que sa compagne avait été expulsée sous prétexte qu’elle manquait de présence. “Je suis allé dans une salle de bain et j’ai regardé droit dans les yeux, je me suis réconcilié avec tout ce que je suis, j’ai juré que je ne manquerais jamais de présence, d’énergie, de rires ou de sourires qui me feraient marcher sur ce chemin difficile de l’acceptation il faut tellement de courage ».