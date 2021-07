Natalie Kingham quitte Matchesfashion après 11 ans – WWD

LONDRES – Natalie Kingham a quitté Matchesfashion après plus d’une décennie à la suite d’une série de remaniements de gestion chez le détaillant et de sa récente promotion.

Kingham a été promu au poste nouvellement créé de responsable mondial de la mode en décembre. Elle relevait d’Elizabeth von der Goltz, qui a rejoint la société en février en tant que directrice commerciale de Net-a-porter.

Au cours de sa carrière chez le détaillant, Kingham était connue pour nourrir les jeunes designers. En 2020, elle a dirigé le lancement du programme Innovators, qui offre aux jeunes designers un ensemble de soutien pratique comprenant un mentorat, des conditions commerciales préférentielles et un marketing mondial.

Dans une interview avec WWD plus tôt cette année, Kingham a déclaré que « soutenir un large éventail de talents en conception est au cœur de notre entreprise et est l’une des raisons pour lesquelles nos clients nous aiment, car nous permettons cette découverte ».

Elle a noté que Matches a lancé le programme Innovators en 2017 pour soutenir et défendre les talents de design créatif, « et comme nous avons collaboré étroitement avec les designers pendant la pandémie de COVID-19, il est devenu clair que beaucoup ne savaient pas comment leurs marques pourraient prospérer au cours de la prochaine année. . “

Le programme offre aux concepteurs un support solide dans toutes leurs activités, y compris des conditions de paiement favorables, du contenu, des relations publiques, du marketing et de l’amplification sociale. « Je pense que savoir qu’ils ont ce soutien sur une année signifie qu’ils peuvent planifier à l’avance, et [it] leur permettra d’avoir plus de stabilité financière », a déclaré Kingham.

Elle a élargi les catégories et les modifications du détaillant pour inclure les articles ménagers et le style de vie, les vacances et les bijoux raffinés. Elle a rejoint l’entreprise il y a 11 ans en tant qu’acheteuse internationale de vêtements pour femmes, et est devenue directrice de la mode et des achats avant d’occuper son dernier poste.

Une porte-parole de Matches a déclaré lundi que le départ de Kingham était “cordial, et d’un commun accord”, ajoutant qu’elle avait travaillé tout le mois de juin, passant le relais à l’équipe interne “très forte”. Il n’est actuellement pas prévu de la remplacer.

Kingham n’est pas le seul manager à avoir quitté Matchs cette année. L’entreprise continue de chercher un nouveau directeur général après le départ brutal d’Ajay Kavan après seulement 12 mois de travail.

Maureen Chiquet, directrice non exécutive du conseil d’administration de Matchesfashion depuis 2018 et vétéran de Chanel, a dirigé l’opération en tant que présidente exécutive pendant la période de transition. Comme indiqué, elle a été chargée de soutenir les équipes dans la supervision des activités commerciales jusqu’à ce qu’un nouveau PDG soit nommé.

Selon des sources du secteur, Matches recherchait une personne spécialisée dans la mode et la vente au détail, un initié du secteur qui comprend le secteur, le pouvoir de la marque et l’importance de la différenciation dans un marché encombré et concurrentiel où la taille et l’échelle sont importantes. .