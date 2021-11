Natalie Morales, co-animatrice de « Today Show », fait ses adieux avec émotion au réseau avant les débuts de « The Talk »

Natalie Morales a signé pour la dernière fois The Today Show après plus de 2 décennies avec NBC. Morales a annoncé en octobre qu’elle rejoindrait The Talk, et elle a fait ses derniers adieux à ses téléspectateurs d’aujourd’hui vendredi. « Chers téléspectateurs… Dès la minute où je suis passé devant la caméra et dans vos salons, j’ai su que c’était un honneur de faire partie de votre tradition matinale, le moment le plus sacré », a déclaré Morales lors de son dernier spectacle. « Avec vous, j’ai eu une place de choix dans des moments qui ont capturé nos cœurs, des moments que je chérirai à jamais alors que j’ai été témoin de l’histoire. »

« J’ai parcouru le pays avec certains des dirigeants américains et couvert les histoires les plus incroyables, comme le sauvetage de 33 mineurs chiliens piégés sous terre pendant 69 jours. Ensemble, nous avons assisté à un miracle », a-t-elle poursuivi. « J’ai assisté à deux mariages royaux et j’ai tenu ma cour à Londres en attendant la première naissance royale depuis des décennies. Des événements pour toujours sur ma bobine de point culminant. Tant de personnes extraordinaires ont touché nos vies, nous faisant confiance pour leurs voyages impressionnants. »

Morales a déclaré aux téléspectateurs « vous et ma famille Today m’avez donné un endroit que j’appellerai toujours chez moi » et les a remerciés pour « tous ces matins et la vie de souvenirs que nous partageons maintenant ». Morales a déjà commencé à co-animer The Talk aux côtés de Sheryl Underwood, Amanda Kloots, Jerry O’Connell et Akbar Gbajabiamila, faisant ses débuts le 11 octobre. Morales continuera à apparaître sur Dateline jusqu’à la fin de l’année.

« C’est une opportunité extraordinaire de rejoindre cette équipe à The Talk », a déclaré Morales dans un communiqué après avoir été annoncée comme la nouvelle panéliste. « J’aime la nouvelle énergie et la nouvelle direction et je ne pourrais pas être plus excité de rejoindre Sheryl, Amanda, Jerry et Akbar. J’ai hâte de passer de bons moments en parlant des sujets du jour, et j’ai hâte de vas-y. »

The Talk a connu presque un remaniement complet du panel au cours des derniers mois, à la suite des départs de Carrie Ann Inaba, Elaine Welteroth et Sharon Osbourne. Inaba et Welteroth ont toutes deux quitté l’émission en août et Osbourne a été licenciée en mars après avoir suscité des réactions négatives pour les commentaires qu’elle avait faits à Underwood tout en défendant le traitement de Meghan Markle par son ami Piers Morgan. The Talk a lancé sa 12e saison le 13 septembre et est diffusé en semaine sur CBS.