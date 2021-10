Natalie Morales part aujourd’hui pour une “nouvelle aventure”

Nathalie Morales dit un au revoir doux-amer à Today.

Le vendredi 1er octobre, la correspondante de la côte ouest de l’émission d’information du matin a annoncé qu’elle partirait aujourd’hui après 22 ans. Elle a écrit dans une note interne de NBC News qu’elle démissionnait de son poste pour se lancer dans une “nouvelle aventure”.

“J’ai du mal à trouver les mots justes et il y a beaucoup trop de gens que je dois remercier pour une merveilleuse carrière chez NBC News”, a poursuivi le présentateur de 49 ans. “Je repense à mes débuts en me faisant les dents chez WVIT (affilié à NBC) à Hartford, CT, puis en faisant le saut énorme et – à l’époque – pétrifiant vers MSNBC et hélas – en remportant les billets d’or pour l’émission Today et Dateline. “

Morales a déclaré qu’elle était reconnaissante de dire que sa carrière était pleine d'”aventures, de défis, de voyages, beaucoup trop de réveils précoces” et que c’était un honneur de “être témoin de l’histoire et de raconter des histoires inspirantes et percutantes”.