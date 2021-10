Natalie Morales rejoint ‘The Talk’ en tant que co-animatrice permanente après la sortie de NBC

Natalie Morales rejoint officiellement The Talk en tant que co-animatrice permanente. Après que des informations aient circulé la semaine dernière selon lesquelles Morales rejoindrait l’émission de jour primée aux Emmy, le changement a été annoncé publiquement lors de l’épisode de lundi de la série CBS. Morales rejoindra les co-hôtes Sheryl Underwood, Amanda Kloots, Jerry O’Connell et Akbar Gbajabiamila.

Morales était auparavant le présentateur de la côte ouest de NBC News AUJOURD’HUI, un correspondant de Dateline NBC et le présentateur de Behind Closed Doors avec Natalie Morales. Vendredi, la journaliste a annoncé qu’elle quittait NBC News après 22 ans, citant une nouvelle opportunité non spécifiée qui semble maintenant avoir été le poste de The Talk. Morales continuera d’apparaître sur Dateline jusqu’à la fin de l’année.

VIENT D’ÊTRE ANNONCÉ! #TheTalk accueille @nmoralestv en tant que nouvel hôte à partir du lundi 11 octobre pour la saison 12 ! pic.twitter.com/nWNQbHrxMY – The Talk (@TheTalkCBS) 4 octobre 2021

“Nous ne pourrions pas être plus heureux que Natalie Morales rejoigne la famille The Talk”, ont déclaré les productrices exécutives Heather Gray et Kristin Matthews, selon Deadline. “Nous sommes fans d’elle et de son travail depuis des années. Ses compétences variées et sa polyvalence sont un excellent ajout à notre talentueux panel. L’intelligence, la passion et l’enthousiasme de Natalie transparaissent toujours dans tout son travail, et nous avons la chance de l’avoir sur le En plus de son rôle de diffuseur exceptionnel, nous pensons que son point de vue en tant qu’épouse et mère créera un lien spécial avec notre public. ”

“C’est une opportunité extraordinaire de rejoindre cette équipe à The Talk”, a ajouté Morales en tant que nouveau panéliste. “J’adore la nouvelle énergie et la nouvelle direction et je ne pourrais pas être plus excité de rejoindre Sheryl, Amanda, Jerry et Akbar. J’ai hâte de passer de bons moments en parlant des sujets de la journée, et j’ai hâte d’avoir Aller.”

The Talk a connu presque un remaniement complet du panel au cours des derniers mois, à la suite des départs de Carrie Ann Inaba, Elaine Welteroth et Sharon Osbourne. Inaba et Welteroth ont toutes deux quitté l’émission en août et Osbourne a été licenciée en mars après avoir suscité des réactions négatives pour les commentaires qu’elle avait faits à Underwood tout en défendant le traitement de Meghan Markle par son ami Piers Morgan. The Talk a lancé sa 12e saison le 13 septembre et est diffusé en semaine sur CBS.