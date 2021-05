Natalie Mordovtseva de 90 Day Fiancé est-elle totalement fausse? Une vidéo inattendue peut être la preuve dont les fans ont besoin

le Fiancé de 90 jours fandom a fait la une des journaux récents concernant Mike Youngquist et Natalie Mordovtseva, essayant de comprendre comment les choses ont si mal tourné pour le couple populaire. Leur situation a conduit certains à soupçonner que toute leur relation était un faux front depuis le début, et bien que cela puisse sembler extrême, de tels soupçons commencent à sembler un peu plus concrets après la preuve vidéo que Natalie était une actrice de télévision dans son pays d’origine. Ukraine.