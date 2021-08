Natalie Portman sur le dernier lancement de parfum de Miss Dior – WWD

Natalie Portman est l’égérie de Miss Dior, le parfum floral signature de la maison de luxe française, depuis 2011 avec la sortie de Miss Dior Chérie.

“C’est juste une marque tellement emblématique, et c’est aussi un sentiment familial tellement incroyable”, a déclaré Portman, appelant d’Australie, où elle a vécu pendant de nombreux mois pendant le tournage de “Thor: Love and Thunder” de Taika Waititi, qui sortira l’année prochaine. Elle, son mari Benjamin Millepied et leurs deux enfants se sont envolés de Sydney la semaine dernière, après avoir abandonné “Days of Abandonment” de HBO Films pour des raisons personnelles, selon la société de production.

“Tout le monde est vraiment adorable, et vous pouvez vraiment sentir l’attention et le respect du détail et cet art de tous les milliers de personnes qui travaillent sur le parfum et les vêtements”, a-t-elle poursuivi, évoquant son travail avec Dior au fil des ans. « Tout est tellement, tellement de travail manuel. Les gens font de belles choses avec leurs mains.

François Demachy, le parfumeur maison de longue date de Dior, est l’homme derrière la dernière incarnation de Miss Dior. Créé en 1947 par Christian Dior, le parfum représentait l’espoir et le bonheur pour le couturier à l’époque où le monde sortait des ténèbres de la Seconde Guerre mondiale, a noté la maison. Ces jours-ci, au milieu de la pandémie, “avec ce parfum, ce que nous espérions, c’était rouvrir les portes, se reconnecter à la nature et aux petites choses de la vie, prendre davantage conscience de la beauté”, a déclaré Carole Biancalana – productrice de fleurs à parfum Dior au Domaine de Manon — aux côtés de Demachy. Les deux étaient entourés de champs de fleurs dans une vidéo diffusée en direct de Grasse, en France, où Dior cultive ses roses.

“Et aussi pouvoir respirer à nouveau”, a sonné Demachy.

Le parfum est “légèrement plus épicé”, a-t-il déclaré, expliquant qu’il avait commencé avec la centifolia, une rose incroyablement parfumée aux pétales fins et délicats. “Selon l’heure de la journée, il peut avoir cette touche épicée… et j’ai ajouté des notes plus fruitées, essentiellement de pêche et d’abricot, pour obtenir cette note indulgente.”

Il a également incorporé de l’iris et de la pivoine, ainsi que du bois de santal du Sri Lanka pour une note boisée.

Portman donne vie à l’inspiration dans une nouvelle campagne publicitaire Dior, filmée en Australie. Dans la vidéo, elle est vue immergée dans la nature.

“C’était tellement beau d’être vraiment dehors avec l’océan, les champs et les arbres”, a déclaré Portman.

« Il s’agit toujours autant de roses », a-t-elle dit à propos du parfum. «Mais ensuite, il y a aussi tellement de terre à terre. Je pense que vous le ressentez aussi dans le film. Vous avez ce sentiment de forêt avec ces notes de tête de fleurs. Et je pense que c’est aussi tellement à propos de ce personnage. Vous avez cet amour, cette sensualité et cette sauvagerie, mais aussi quelque chose d’assez ancré et engagé avec la nature, et de réel, quelque chose de très vrai.

Miss Dior Eau de Parfum — au prix de 138 $ pour 100 ml. (ainsi que 108 $ pour 50 ml. et 82 $ pour 30 ml.) – sera disponible le 23 août sur Dior.com, suivi par certains détaillants le 1er septembre. Orné de son arc familier – cette fois un peu plus festif — chaque bouteille est fabriquée avec 30 % de verre en moins, avec un emballage redéveloppé en papier certifié FSC et récolté de manière durable.

“C’est tellement à propos de cette femme qui veut vraiment faire attention à son propre plaisir”, a déclaré Portman à propos du personnage qu’elle incarne dans la publicité. « Vous avez vraiment l’impression qu’elle veut le parfum pour elle-même, en tant qu’expression d’elle-même. Et j’adore ça, parce que c’est vraiment ressenti comme un changement par rapport aux premiers jours de [fragrance ads] toujours à propos de romance et, vous savez, quelqu’un d’autre vous sentant. Avec cela, vous avez l’impression qu’elle apprécie son propre parfum.

Portman a parlé des droits des femmes pendant des années. Avec Dior, elle a aidé à soutenir une école de filles au Kenya, et plus localement à Los Angeles, elle s’est impliquée dans A New Way of Life, une organisation fournissant des logements, des services juridiques pro bono et un développement du leadership pour les femmes qui étaient auparavant incarcérées et qui cherchent à se reconstruire. leurs vies.

C’est l’activisme qui a conduit Portman à rejoindre Instagram, où elle compte 7,4 millions de followers. L’actrice, généralement privée, a fait la une des journaux pour être entrée sur la plate-forme de médias sociaux.

“Vraiment, c’est à cause de Time’s Up”, a-t-elle déclaré à propos du mouvement, créé pour soutenir les victimes de discrimination sexuelle, de harcèlement et d’agression, dont elle est membre fondatrice. « Quand Time’s Up a commencé, cela m’a fait comprendre que tout l’activisme se déroulait en ligne sur les réseaux sociaux. Et donc, ouais, ça a été une balade intéressante pour voir comment il y a un monde entier [that exists]. Lorsque vous n’êtes pas sur les réseaux sociaux, comme je ne l’étais pas depuis si longtemps, vous n’êtes tout simplement pas au courant de ce qui se passe. Et puis quand vous y êtes, cela ressemble à une réalité si forte, presque une seconde vie que vous vivez, cet autre monde. Cela m’a vraiment ouvert les yeux.