Natalya de la WWE établit un record incroyable à Survivor Series

La superstar de la WWE Natalya a marqué l’histoire lors de son apparition aux Survivor Series. Selon Guinness World Records. Natalya a établi le record du plus grand nombre d’apparitions à la carte pour une femme avec 68. Elle a participé au traditionnel match d’élimination des Survivor Series à cinq contre cinq et faisait partie de l’équipe SmackDown. Cela survient alors que la superstar de la WWE Randy Orton a battu le record du plus grand nombre d’apparitions à la carte pour un homme avec 177.

Natalya, 39 ans, est à la WWE depuis 2007. Elle est la première femme de l’histoire de la WWE à détenir à la fois le championnat des Divas et le championnat féminin de SmackDown. Natalya a récemment remporté le Women’s Tag Team Championship avec Tamina, qui était son premier titre majeur à la WWE. Natalya est la fille du regretté WWE Hall of Famer Jim Neidhart et la nièce du WWE Hall of Famer Brett Hart.

En parlant à la WWE Deutschland plus tôt cette année, Natalya a parlé de la tension que la famille Hart avait avec la WWE au début de sa carrière. « Quand j’essayais d’être embauché par la WWE, ma famille était séparée de la WWE, ce qui signifie que lorsque vous revenez au Montreal Screwjob, même si cela s’est produit en 1997, il y avait beaucoup de tension entre la WWE et la famille Hart », Natalya dit, par SE Scoops. « Je comprends pourquoi, c’était une situation vraiment difficile et compliquée, donc je pense que c’était difficile pour les membres de la famille Hart, en particulier les plus jeunes, d’être embauchés parce qu’il y avait tout ce conflit. »

Dans la même interview, Natalya a montré beaucoup d’amour à Sasha Banks et Bayley. « Bien sûr [I want to wrestle] Sacha Banks. Je pense que Sasha est tellement talentueuse et c’est vraiment l’une de mes personnes préférées pour lutter, homme ou femme », a déclaré Natalya, selon Wrestling Headlines. J’aime travailler avec elle. Je pense qu’elle est tellement – ​​elle est tellement bonne et beaucoup de gens ne le font pas. Réalisez avec Sasha, Sasha et Bayley en fait, les deux sont que quel que soit le personnage qu’ils jouent, que ce soit bon ou mauvais, ils sont très généreux.

« Ils veulent vraiment s’assurer que le corps du match, l’intégrité du match, l’histoire est racontée de la bonne façon et je suis vraiment fier d’eux pour la façon dont ils se sont comportés et à quel point ils sont tous les deux altruistes . »