Natalya sur les comparaisons avec la légende de la WWE Randy Orton ⋆ .

La star de WWE SmackDown Natalya a discuté des fans la comparant à Randy Orton. La star vétéran a déclaré qu’être comparée à Orton est le “plus grand honneur” pour elle.

Natalya a été félicitée par les fans pour son travail sur le ring et sa longévité dans l’entreprise, ayant fait ses débuts il y a 13 ans en 2008. Elle n’a pas eu beaucoup de titres dans l’entreprise, mais a toujours été présente à la télévision de la WWE. .

Natalya, dans une récente interview avec DAZN, a été interrogée sur les fans l’appelant la Randy Orton de la division féminine. L’ancienne championne féminine de SmackDown a été honorée par les comparaisons et a qualifié Orton de l’une des plus grandes du monde de la lutte professionnelle.

«Pour moi, je regarde Randy Orton et j’essaie vraiment de regarder son travail. Randy est juste un maître des petites choses. Toutes les petites choses pour lesquelles il est si bon, comme ses manières, ses soins du visage, la façon dont il peut manipuler une caméra, la façon dont il peut manipuler un public. Il est tellement bon. J’aimerais être comparé à Randy parce que je pense que Randy est le meilleur. Bret Hart est mon premier choix, et je suis partial, mais Randy est vraiment l’un des plus grands de tous les temps, donc si jamais j’étais comparé à Randy Orton, ce serait le plus grand honneur », a déclaré Natalya à propos des comparaisons avec Randy Orton.

Natalya, l’actuelle championne par équipe féminine de la WWE avec Tamina, participera au paiement à la séance Money in the Bank de ce week-end.

Elle sera l’une des huit Superstars de la WWE qui participeront au match de classement féminin Money in the Bank.

Son partenaire par équipe Tamina, Alexa Bliss, Naomi, Asuka, Nikki ASH, Liv Morgan et Zelina Vega seront les autres concurrents du combat multi-femmes.

Je pense qu’il est temps que @WWE ait un peu de Latina Heat .. Pas vous? Je pense qu’il est temps pour une Latina de se lever maintenant et de devenir Mme Money In The Bank et de nous ramener cela à la maison. Me siento muy orgullosa de poder representar a todos los Latinos en WWE.

Pour les #Latinos. Pour NEW-YORK. pic.twitter.com/8J9SHRo8mH

– 𝕿𝖗𝖎𝖓𝖎𝖉𝖆𝖉 (@TheaTrinidad) 15 juillet 2021