Natanael Cano est sévèrement critiqué pour avoir chanté des chansons d’Alejandro Fernández – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Natanael Cano a reçu de sévères critiques et a même inspiré des mèmes, pour avoir chanté des chansons d’Alejadro Fernández et d’autres chanteurs emblématiques du Mexique.

Les internautes n’ont pas aimé le style de Natanael Cano et se sont impitoyablement lancés contre lui, exigeant qu’il ne ruine plus les chansons emblématiques d’Alejadro Fernández et consorts.

Les interprétations de Natanael Cano sont tellement tombées dans les réseaux que beaucoup lui ont dit qu’il devrait demander de l’aide à l’un des chanteurs qu’il a insulté il y a longtemps, pour apprendre à chanter.

Samedi 13 novembre, Natanael Cano a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il apparaît en train de chanter l’une des chansons les plus célèbres d’Alejandro Fernández.

Il s’agit de ‘Je me suis consacré à te perdre’, un thème sur lequel Natanael Cano a imprimé son style particulier, alors qu’il était accompagné d’un groupe de mariachis et lisait les paroles sur son téléphone.