Natanael Cano offre des “conseils” éducatifs – Les nouvelles de Chihuahua – Entrelíneas

Natanael Cano a une fois de plus suscité la polémique dans les réseaux sociaux, car après les poursuites qu’il a eues avec des chanteurs de musique régionaux tels que Pepe Aguilar et Julio Preciado, désormais le chanteur de corridos menteurs a exprimé plusieurs idées contre le système éducatif.

À travers trois histoires sur son compte Instagram, l’artiste de 20 ans né à Hermosillo, Sonora, a souligné que les parents devraient cesser d’éduquer leurs enfants «pour qu’ils deviennent des employés», en plus de révéler qu’il préférait l’enseignement à domicile et «l’école». de la vie »dans les salles de classe.

«Arrêtez d’éduquer vos enfants pour un monde qui n’existe plus. Arrêtez d’éduquer vos enfants à devenir des employés. Laissez vos enfants faire ce qui les passionne et non en étudiant de petites choses dans un monde si difficile. L’éducation est à la maison, dans la famille », a écrit Cano.

Plus tard, l’interprète de “Amor tumbado” a affirmé que “parfois les meilleures idées n’occupent pas un diplôme universitaire”.

«J’étais fatigué de l’ancien système perdu dans lequel j’étudiais, et j’ai commencé à étudier moi-même, et me voici. L’école de la vie n’échoue ni ne s’arrête », a-t-il ajouté.

Enfin, le chanteur a rappelé à ses anciens professeurs: “Salutations à mes anciens professeurs, je sais qu’ils me voient là-bas.”