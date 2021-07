in

Natanael Cano, Junior H et OVI parcourront notre pays pour la première fois avec leurs plus grands succès, accompagnés de Dan Sanchez, Justin Morales, Oscar Maydon et Ivonne Galaz.

Le Tumbado Tour México promet d’être l’un des circuits les plus réussis de l’année dans notre pays et il se déroulera pendant les mois de septembre et octobre.

Informations de Cadena Noticias