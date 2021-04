Natanael Cano se promène à Miami accompagné de son équipe de sécurité

Natanael Cano est au sommet de son succès à seulement 19 ans. L’exposant des corridos couchés a encore des objectifs à atteindre.

En plus d’avoir joué à la cérémonie des Latin American Music Awards il y a quelques jours et d’avoir gagné dans la catégorie Chanson préférée régionale mexicaine, Natanael Cano continue de faire des plans pour l’avenir.

Il ne suffit pas que l’homme de 19 ans né à Hermosillo ait atteint ce stade de sa carrière, il sait parfaitement que sa carrière peut l’emmener encore plus loin.

Son influence dans l’industrie musicale actuelle l’a rendu digne d’une collaboration avec Alejandro Fernández, avec qui il interagit dans le clip de «Amor Tumbado».

Bien que le clip soit sorti le 15 avril, il compte déjà plus de 4 millions de vues et est devenu un symbole d’union entre deux genres et publics. Cependant, “El Potrillo” a fait taire les commentaires sur leurs réseaux, car leurs abonnés ne semblaient pas entièrement satisfaits du résultat.

Malgré ses détracteurs, Natanael n’a aucun scrupule à créer une musique inspirée de ses expériences et il est très clair qu’il n’a pas besoin d’être catalogué dans une seule expression musicale, mais que s’il le souhaite, il peut expérimenter avec le trap, le hip-hop ou autre. genre musical qu’il veut.

Bien que son premier succès ait eu lieu en 2018, Natanael est plus actuel que jamais, car il a su mélanger le folklore mexicain avec des sons et des expressions plus jeunes pour plaire à un public plus diversifié, prêt à l’écouter.

Malgré les critiques, il est resté ferme dans son expression et a récolté pas mal de succès dans sa carrière, ainsi que des adeptes qui l’admirent grâce à son propre style. Même Bad Bunny, avec qui il a aussi un single, a dit qu’il admirait la fraîcheur et la proposition de Natanael.

Accompagné de son équipe de sécurité, il a été vu en tournée à Miami sans montrer aucune pose; Si pour lui, l’argent est synonyme de succès, il n’a pas été aveuglé par la renommée ou la reconnaissance.