Natasha Dupeyrón retrouve son père après un an

«Il est le plus heureux du monde et pour lui il n’y a ni pitié ni maladie qui le limite. Il est le plus doux, espiègle, aimant, imprudent, drôle, affectueux, il a toujours des histoires à raconter et la façon dont il les raconte est unique. Vous ne pouvez pas ne pas être heureux quand vous le voyez. “

“Je l’admire profondément. Je pense qu’il est l’un des meilleurs acteurs du Mexique. Il est mon professeur de théâtre, ma motivation, celui qui donne les meilleurs conseils. Il a partagé sa passion du théâtre avec moi depuis que je suis petit, tout ce que je savoir que je lui dois. Chaque fois que je vais à un casting ou que j’ai une scène importante, je l’appelle et dès la seconde il me répond «Natita, mi vida» il me remplit de passion, d’énergie et de confiance, il m’aide à entrez dans le personnage et il me dit – vous l’avez, c’est tout. Et je le crois. Il me manque beaucoup et je ne peux pas le voir, mais je le sens toujours avec moi. “

Joyeux anniversaire à Humberto Dupeyrón!