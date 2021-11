Actrice et comédienne Natasha Rothwell a été le premier écrivain embauché pour Insecure avant le créateur et la star Issa Rae lui a dit qu’elle était la mieux placée pour jouer le franc-parler et hilarant Kelli dans l’émission à succès HBO, qui en est maintenant à sa cinquième et dernière saison.

Mais Rothwell, 41 ans, qui s’est décrite comme « profondément introvertie » lors d’une récente interview avec le LA Times, a également révélé qu’elle ne se sentait pas toujours aussi autonome que son personnage de télévision typiquement candide le suggérerait.

Showrunner peu sûr Prentice Penny, qui s’est également entretenue avec le LA Times, se souvient avoir dit à Rothwell qu’elle n’avait pas besoin d’autorisation pour parler pendant les sessions de rédaction de l’émission.

«Je me souviens avoir dit:« Fille, tu n’as pas à lever la main comme ça. Pourquoi continuez-vous à lever la main ? Dites-le simplement », a déclaré Penny au journal. «Et elle dit:« Eh bien, parce que lors de mon dernier spectacle, je n’avais pas le droit de parler. J’ai dû en quelque sorte demander : « Puis-je parler ? »

Le « dernier spectacle » de Rothwell avant Insecure était Saturday Night Live, où elle a brièvement travaillé comme écrivain en 2014.

« Je ne me suis pas sentie toujours vue », a déclaré Rothwell au LA Times à propos de son temps avec SNL. « Levant la main, je voulais savoir si ma voix pouvait être entendue. C’était pavlovien pour moi.

SNL recherchait une femme noire pour rejoindre son casting il y a environ huit ans lorsque Rothwell a auditionné pour l’émission, selon le LA Times. TV Guide rapporte que le pilier de la comédie à sketchs de NBC était resté six années consécutives sans lancer de femme noire lorsque le casting de la nouvelle saison de l’émission a été dévoilé en 2013.

La chaleur est montée après le vétéran de la SNL geai pharaon, qui est parti en 2016, avait précédemment déclaré au Grio que la série devrait embaucher une actrice noire Darmirre Brunson, qui jouait auparavant à Drew on Tyler PerryLa sitcom de Love Thy Neighbor.

« Elle est incroyable. Elle doit être sur SNL. Je l’ai dit. Et je pense qu’ils doivent faire le suivi comme ils ont dit qu’ils allaient le faire l’année dernière », a déclaré Pharoah en 2013. « C’est l’une de ces choses qui est difficile. … Certaines personnes s’étouffent. Certaines personnes brûlent leurs ponts en disant des choses qu’elles ne devraient pas dire non plus. Vous devez juste être très politique sur votre prestation, ce que vous dites et votre performance. Vous devez être sur le point. Tout le monde doit vous aimer et vouloir que vous gagniez. S’ils ne vous aiment pas, c’est un enveloppement.

Ancien membre de la distribution SNL Sasheer Zamata a finalement remporté le rôle pour lequel Rothwell a essayé, mais les producteurs de la série ont embauché Rothwell en tant qu’écrivain pendant un certain temps, le LA Times signalé.

« Je ne voulais pas que les gens pensent que je suis entré pour satisfaire une exigence », a déclaré Rothwell au journal. « Je voulais montrer que j’appartenais. Je voulais être à la table de ‘SNL’ et je voulais qu’ils pensent ‘F—, elle est drôle. J’aime ce qu’elle a à dire. Et je la vois et, oh, cette blague est géniale. C’est beaucoup à porter. Et je pense que c’est aussi une expression de privilège pour les écrivains blancs : ils ne savent pas ce que c’est que d’entrer dans une pièce et ont l’impression que l’audition n’est pas terminée.

SNL et NBCUniversal n’ont pas immédiatement répondu lundi aux demandes de commentaires du Grio.

Depuis qu’il est devenu célèbre dans Insecure, Rothwell a été choisi pour incarner Belinda Lindsey dans la nouvelle série de HBO, The White Lotus, dont la première a eu lieu en juillet.

Elle reprend également son rôle de Rachel dans la prochaine suite du succès au box-office 2020 Sonic The Hedgehog, qui sortira en salles au printemps prochain, et a également été castée dans Wonka, la préquelle en cours de tournage de la version 1971 de Charlie et la chocolaterie.

En avril, la société de production de Rothwell, Big Hattie Productions, a signé un accord pluriannuel avec ABC Signature pour développer de nouveaux projets pour le studio, selon Deadline.

