Natation artistique – Jeux Olympiques 2021 : Grèce, première équipe retirée par le coronavirus après le positif de quatre nageurs

Le L’ensemble de natation artistique grec s’est retiré des Jeux olympiques de Tokyo après que quatre de ses membres ont été testés positifs pour dans son test covid-19, comme annoncé par le comité olympique du pays.

Les nageurs, dont les infections ont été détectées lors des tests PCR que tous les athlètes participant à Tokyo 2020 doivent subir quotidiennement et obligatoirement, ne présentent aucun symptôme de covid-19 et ont été transférés dans des installations de quarantaine autorisé par l’organisation, a indiqué le Comité olympique grec dans un communiqué.

Le Le premier des positifs a été détecté lundi, auquel trois infections se sont ajoutées ce mardi. Ces contagions obligent le groupe de natation artistique grec à annuler sa participation aux épreuves à deux et par équipes, selon le comité.

Le Do grec composé par Evangelia Papazoglou et Evangelia Platanioti Vous ne pourrez pas participer de cette manière au tour préliminaire qui se jouera aujourd’hui pour attribuer les douze places qui donnent accès à la grande finale, et dans laquelle s’affrontent 21 autres couples de nageurs, parmi lesquels l’espagnole Alisa Ozhogina et Iris Ti.

Tous les athlètes participant aux Jeux sont soumis à de fortes restrictions de mouvement pendant leur séjour à Tokyo pour éviter d’éventuelles infections, en plus de faire l’objet d’un suivi constant de leur santé.

Depuis le 1er juillet dernier, 294 infections ont été détectées chez des personnes participant aux Jeux de Tokyo à leur arrivée au Japon ou au cours de la compétition., dont 25 athlètes, selon les données fournies par l’organisation.