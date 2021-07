Natation aux Jeux de Tokyo : horaires, finales, programme et résultats pour aujourd’hui 1er août

La natation dit au revoir ce dimanche aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 avec ses dernières fins. Après la journée passionnante de samedi avec les duels Caeleb Dressel contre Kristof Milak Oui Katie Ledecky contre Ariarne Titmus, remportée cette fois par les Américains, le Centre aquatique de Tokyo tirez sur la fermeture.

La finale du 100m papillon on ne peut plus complet : record d’or et du monde pour Dressel (49.45s) Oui argent et troisième meilleure note de l’histoire pour un Milak (49.68s) qui était sur le point de cailler un retour spectaculaire dans les derniers mètres. Ce dimanche, l’Américain a l’opportunité d’ajouter une médaille d’or en finale du 50m nage libre, auquel il arrive également avec le meilleur temps des séries qualificatives.

Ledecky, pour sa part, s’est imposée plus clairement dans le fin du 800m nage libre avant ce qui avait été son bourreau sur 200m et 400m. Elle clôture ainsi sa participation à Tokyo avec trois médailles d’or et une d’argent pour un total de 10 médailles olympiques, vous donnant la possibilité de passer Paris 2024 à Jenny Thompson, le nageur le plus récompensé de l’histoire, qui possède 12 métaux.

Finales de natation le dimanche 1er août aux Jeux de Tokyo

Test

Heure locale

Espagne

LES USAGES

Mexique

Argentine

le Chili

La Colombie

Pérou

50m nage libre (H)

10h30

03 : 30h 21 : 30h (HAE) * 20 : 30h * 22 : 30h * 21 : 30h * 20 : 30h * 20 : 30h *

50m nage libre (F)

10h37

03 : 37h 21 : 37h (HAE) * 20 : 37h * 22 : 37h * 21 : 37h * 20 : 37h * 20 : 37h *

1500m nage libre (H)

10 : 44h

03 : 44h 21 : 44h (HAE) * 20 : 44h * 22 : 44h * 21 : 44h * 20 : 44h * 20 : 44h *

Combo 4×100 (F)

11h15

04 : 15h 22 : 15h (HAE) * 21 : 15h * 23 : 15h * 22 : 15h * 21 : 15h * 21 : 15h *

4×100 combiné (M)

11h36

04 : 36h 22 : 36h (HAE) * 21 : 36h * 23 : 36h * 22 : 36h * 21 : 36h * 21 : 36h *

* Heures de la veille dans certains pays

Où regarder en direct la natation des Jeux de Tokyo ?

Dans Espagne: RTVE et Eurosport Fr Argentine: TyC Sports et télévision publique le Chili: TVN dans La Colombie: Caracol TV allumé États Unis: NBC activé Mexique: Televisa et TV Azteca In Pérou: VTT