Natation de performance bénéficiant du retour aux piscines, de la fièvre olympique – WWD

Lorsque Katie Ledecky est montée sur les blocs lors des essais olympiques américains dans son costume rouge-blanc et bleu TYR plus tôt ce mois-ci, cela a aidé à remonter le moral des nageurs amateurs qui avaient été exclus de leurs piscines et de leurs routines d’entraînement pendant des mois à cause de la pandémie.

Au lieu d’enregistrer des tours, les nageurs de performance dévoués ont acheté l’année dernière des bandes d’entraînement en terre sèche et ont frappé les lacs et les océans lorsque cela était possible pour obtenir leur dose de natation.

Mais maintenant que la pandémie s’estompe, que le temps est chaud et que les piscines et les plages ont rouvert, la catégorie des maillots de bain performants en récolte les fruits. Ajoutez à cela l’anticipation des prochains Jeux Olympiques et la situation s’annonce encore plus brillante.

Brian Basye, vice-président des ventes d’équipes et de spécialités pour SpeedoUSA, vient de rentrer des essais olympiques à Omaha et a déclaré que même si l’événement de cette année était “très différent” que par le passé à cause de COVID-19, “ils étaient toujours glamour”.

« L’année dernière a été une année qui donne à réfléchir pour la plupart des nageurs de compétition », a-t-il poursuivi. « De mars à septembre, il n’y avait presque pas d’accès aux piscines, donc le côté compétition a été impacté. »

Pour ceux qui espéraient se qualifier pour les Jeux olympiques, ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour rester en forme et garder le moral. Mais au quatrième trimestre de l’année dernière, a-t-il dit, les choses ont changé. « Nous avons vu une légère augmentation [in sales] alors que les équipes des lycées et des collèges ont recommencé à nager. Et cette augmentation s’est poursuivie cette année.

Ces nageurs passionnés, qui n’avaient aucune raison d’acheter de nouvelles combinaisons l’année dernière, sont sortis et en ont acheté deux ou trois à leur retour dans l’eau, a-t-il déclaré, ajoutant : “Depuis février, il y a eu une augmentation très régulière.”

Parmi les modèles Speedo les plus populaires parmi les nageurs d’élite figurent les combinaisons Pure Intent et Valor, ainsi que la collection Caeleb Dressel qui comprend des combinaisons de performance pour hommes et femmes ainsi que des pièces de style de vie, telles que des sweats à capuche et des sacs à dos.

Et cela devrait s’accélérer lorsque les Jeux olympiques commenceront le mois prochain. « Le nombre de nageurs dans l’eau augmente et c’est très bénéfique », a-t-il déclaré.

Dans une année normale, la participation à USA Swimming augmente de 9 pour cent, mais dans une année olympique, ce nombre passe à 12 pour cent, a-t-il déclaré. « La natation est le sport le plus regardé aux Jeux olympiques. » Et voir Ledecky, Caeleb Dressel, Regan Smith et Simone Manuel exceller dans le sport ne fera qu’aider à « donner de l’énergie et motiver les gens à se mettre à l’eau. C’est vraiment bon pour le sport et pour Speedo », a soutenu Basye.

Matt DiLorenzo, PDG de TYR Sport, a également cité « une remontée régulière sur le marché de la natation pré-pandémique. Nous sommes prudemment optimistes quant au fait que les ventes continueront d’augmenter avec la haute saison estivale, ainsi qu’avec l’excitation autour des Jeux de Tokyo 2021. »

DiLorenzo a déclaré que bien que les piscines aient été fermées pendant tant de mois l’année dernière, TYR a pris le temps « d’examiner attentivement notre stratégie commerciale à l’avenir et d’évaluer comment nous pourrions servir nos clients avec une variété de produits 12 mois sur 12 par an. L’innovation que nous avons constatée dans de nouvelles catégories de produits telles que les lunettes, les couvre-chefs, SunDefense et les vêtements nous enthousiasme pour l’avenir.

Il a déclaré que le nageur de compétition de base « devait faire preuve de créativité lorsqu’il s’agissait de trouver des piscines en eau libre ou privées pour s’entraîner pendant la pandémie. Nous avons vu de nombreux athlètes se tourner vers notre gamme de combinaisons TYR Hurricane et nos articles en néoprène pour rester au chaud dans l’eau froide depuis la fermeture des piscines. En raison de la plus petite taille des piscines privées, nous avons également constaté un besoin d’entraînement en résistance, donc des articles comme la ceinture de résistance aquatique TYR qui permet aux nageurs de nager dans un seul endroit plutôt que de faire des longueurs, sont devenus un outil d’entraînement essentiel.

Maintenant que les ventes de produits plus traditionnels ont rebondi, DiLorenzo a déclaré que TYR « continue de connaître une croissance considérable dans nos combinaisons de course techniques d’élite, la TYR Venzo, la TYR Avictor et notre dernière combinaison, la TYR Venzo Phantom. La coupe et le tissu de ces combinaisons permettent aux nageurs de compétition d’être aussi compressés et rapides que possible.

Il a souligné que le nageur TYR Michael Andrew, qui a battu un record américain à deux reprises pour le 100 mètres brasse dans le TYR Avictor aux essais olympiques, a ajouté du carburant à son élan.

En regardant vers le reste de l’année, DiLorenzo a déclaré qu’à l’approche des Jeux olympiques où de nombreux concurrents de haut niveau porteront les costumes de la marque, « nous avons eu une fenêtre d’opportunité pour nous positionner en tant que leader du marché des maillots de bain performants. Ceci étant dit, on voit une vraie synergie entre les Olympiens, l’haltérophilie, le CrossFit, l’aventure, les triathlons, le surf et le skate. Avec le lancement de nos nouvelles catégories de produits (lunettes, chapeaux, vêtements) au printemps prochain, TYR apparaîtra ailleurs que dans la piscine, mais restera toujours fidèle à notre ADN de produit haute performance.

Oscar Feldenkreis, PDG de Perry Ellis, qui détient la licence pour les maillots de bain Nike, a également déclaré que la marque “voyait beaucoup d’élan sur le marché”. Alors que la pandémie a stimulé la demande de produits de style de vie, le côté performance de l’entreprise a repris pied maintenant que les piscines ont rouvert, a-t-il déclaré. « En juin, lorsque le monde a commencé à s’ouvrir, nous ne pouvions pas continuer à nager sur les étagères », a-t-il déclaré. Il a déclaré que les niveaux de vente sont supérieurs à ceux de 2019 et que le prix de vente moyen a également augmenté.

La collection Icon de Nike, qui s’adresse à un consommateur plus jeune, a été parmi les best-sellers chez des détaillants tels que Finish Line et Dick’s Sporting Goods, a déclaré Feldenkreis. Chez les hommes, les longueurs de cinq et sept pouces sont populaires et les styles « plus jeunes et plus audacieux » se vendent aux deux sexes.

“Pour le printemps 2022, nous présenterons le Nike Flow Hybrid Short”, a-t-il déclaré, qui n’a pas de doublure et une taille fixe ainsi qu’une technologie de séchage rapide, qu’il espère être un vendeur solide, ainsi que des shorts longs et courts. manches Hydro T-shirts, sweats à capuche, couvertures pour hommes et autres vêtements à porter une fois la natation terminée. Les lunettes et autres produits complémentaires gagnent également en popularité.

Dans l’ensemble, le marché est sur une lancée, a déclaré Feldenkreis. “Ce sera probablement la meilleure année que nous ayons eu en natation.”

Roka a également bénéficié de l’augmentation des produits à utiliser dans et autour de l’eau. La marque basée au Texas a été fondée en 2013 par Rob Canales et Kurt Spenser, qui ont couru dans l’équipe de natation de l’Université de Stanford. Après l’obtention de leur diplôme, ils ont été attirés par le triathlon et ont créé une combinaison qui a révolutionné le sport en offrant une position du corps plus profilée.

Depuis lors, Roka s’est étendu aux vêtements de course de triathlon, aux shorts de flottabilité en néoprène, aux lunettes de protection et à d’autres produits pour les triathlètes et autres athlètes. Son entrée récente dans l’espace des lunettes de performance a été un succès, avec des ventes d’une année sur l’autre qui ont plus que doublé. “Alors que le marché des sports de participation de masse était fermé, nous avons en fait considérablement augmenté du côté des lunettes de soleil et des lunettes de prescription”, a déclaré Canales.

Spenser a déclaré qu’une grande partie des activités de l’entreprise étant axées sur la communauté des triathlètes, il était “extrêmement effrayant lorsque les triathlons sont entrés en hibernation l’année dernière”. Mais la marque a résisté à la tempête et connaît à nouveau un regain d’intérêt certain.

“Il y a une demande embouteillée”, a déclaré Spenser, parmi les athlètes chevronnés désireux de reprendre la compétition ainsi que les nouveaux arrivants qui considéraient la pandémie comme une opportunité “d’intégrer davantage le sport dans leur vie”. Et tandis que d’autres hésitent encore à reprendre la course, ceux qui sont prêts stimulent les ventes de produits le jour de la course, tels que les tenues de natation de triathlon et les combinaisons de plongée.

Les prochains Jeux olympiques devraient également aider. Avec la natation, la course et le triathlon sur la scène mondiale, Spenser s’attend à une nouvelle “augmentation du nombre de personnes essayant ces sports”. Roka sera visible pendant les Jeux car elle a créé un kit de course hautement technique pour les triathlètes à porter à Tokyo qui a été conçu avec des propriétés de thermorégulation pour les aider à gérer la chaleur attendue pendant la course. Bien que ces combinaisons ne soient pas disponibles pour le grand public, Spenser a déclaré que Roka appliquerait une partie de la technologie utilisée dans ces kits à son produit commercial au cours de la prochaine année.

“Nous nous concentrons sur la création de produits dont les athlètes ont besoin et nous sommes ravis de voir les courses et les sports de participation de masse revenir”, a déclaré Spenser. « Nous prospérons lorsque les gens sortent et se sentent à nouveau à l’aise. »