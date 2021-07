Natation | Jeux Olympiques : Australie, record du monde et médaille d’or en 4x100m nage libre femmes

Le premier record du monde à Tokyo 2020 ça a été chanté. Un quatuor imbattable formé par le les sœurs Bronte et Cate Campbell, Emma McKeon et Meg Harris ont donné à l’Australie l’or et le record du 4×100 mètres nage libre en finale olympique avec un temps de 3: 29.69, qui s’améliore tout seul de 3: 30.05 qu’il avait depuis 2018. Le l’argent est allé au Canada (3 : 32,78) et le bronze aux États-Unis (3 : 32,81).

Un seul récupéré Sarah Sjostrom (52.62) remis en cause au premier poteau la supériorité des Australiens, qui ont cassé le pont en se jetant à l’eau nageur le plus rapide de l’année, McKeon et a perdu un partiel de 51,35.

La victoire étant décidée, la lutte s’est concentrée sur les positions du podium. Les Etats-Unis ont dû se tourner vers la championne du 100 libre en Ro 2016, Simone Manuel, même s’il ne s’était pas qualifié lors du test en ligne lors de ses « épreuves ». Mais il a rencontré le nageur avec qui il a partagé l’or il y a cinq ans, La Canadienne Penny Oleksiak, qui a mené son équipe de la quatrième à la deuxième, à plus de trois secondes du quatuor australien.

Par contre, le Le résultat le plus inattendu de la première journée des finales a été la finale du 400 mètres nage libre hommes, remportée par le Tunisien Ahmed Hafnahoui, 18 ans., qui était entré en finale avec le huitième temps et nager dans la 8e rue. Il est ainsi devenu le deuxième nageur de son pays dans une finale olympique de natation et a également terminé deuxième champion. Oussama Mellouli était l’un des 1 500 libres de Pékin 2008.

Ahmed Hafnahoui, après avoir remporté la finale du 400 libre. .

Dans une finale très ouverte, l’Africain était une couverture absolue. Il y a deux ans, je n’avais même pas nagé lors de la finale de la Coupe du monde junior et sa meilleure note jusqu’en 2020 était de 3: 49,90. Mais tout au long de l’année, il a été abaissé, et cette progression a continué à le maintenir à Tokyo : 3 : 45,68 dans les qualifications et 3: 43.36 en finale, dans lequel il montrait son visage depuis le début. Il avait un rythme très élevé, un record du monde jusqu’à 200 mètres. Ah s’est levé L’Australien Jack McLoughin, de l’autre côté de la piscine, qui est resté en tête jusqu’aux derniers mètres, mais la vitesse finale du Tunisien Je l’ai dissous par 16 cents. Le le bronze est allé aux Américains Kieran Smith (3 : 43,94). Le leader de 2021, l’Australien Elijah Winnington (3 : 42,65 il y a un mois) est arrivé à une décevante septième place (3 : 45,20).

Les USA récupèrent les 400 styles

Chase Kalisz et Jay Litherland ont retrouvé pour les États-Unis l’hégémonie que Tom Dolan, Michael Phelps et Ryan Lochte ont détenue pendant deux décennies dans les styles 400m et que le Japonais Kosuke Hagino s’est cassé en Ro 2016. La finale n’a pas eu le niveau de celles réalisées par ces grands champions, mais elle a été plus émouvante car le podium a fini par être distribué en une seconde.

Kalisz, argent il y a cinq ans et champion du monde en 2017, a pris les commandes de l’épreuve du 100 mètres sur le dos, mis de la distance à la brasse et enduré avec difficulté le sprint d’un peloton de combat pour l’argent, et dans lequel il est né de positions retardées Litherland pour faire le doublé américain en jouant un dixième devant (4:10,28) que l’Australien Brendon Smith.

Kalisz est le seul à avoir amélioré son temps dans les manches (4:09.42), bien qu’il nage trois secondes plus lentement qu’à Rio. La finale a manqué le leader de l’année, la Japonaise Daiya Seto, laissée pour compte en raison d’une erreur de calcul dans son match nul, et aussi la récente championne d’Europe, la Russe Ilia Borodine, qui ne s’est pas rendue à Tokyo pour avoir été testée positive par covid. .

CLASSEMENTS

Finales

Hommes

400m libre

1. Hafnaoui (TUN), 3 : 43,36 ; 2. McLoughlin (AUS), 3 : 43,52 ; 3. Smith (États-Unis), 3 : 43,94 ; 4. Muthlleitner (ALE) et Auboeck (AUT), 3 : 44 097 ; 6. Detti (ITA), 3 : 44,88 ; 7. Winnington (AUS), 3 : 45,20 ; 8 Mitchell (États-Unis), 3 : 45,39.

styles de 400m

1. Kalisz (États-Unis), 4 : 09.42 ; 2. Pays-Bas (États-Unis), 4 : 10,28 ; 3. Smith (AUS), 4 : 10,38 ; 4. Verraszto (HUN) et 5. Litchfield (GBR), 4 : 10,59 ; 6. Marchand (FRA), 4 : 11,16 ; 7. Clareburt (NZL), 4 : 11,22 ; 8. Razzetti (ITA), 4 : 11,32.

Femmes

styles de 400m

1. Ohashi (JAP), 4 : 32,08 ; 2. Weyant (États-Unis), 4 : 32,76 ; 3. Flickinger (États-Unis), 4.34.90 ; Quatre. Mireia Belmonte, 4 : 35,31 ; 5. Hosszu (HUN), 4 : 35,98 ; 6. Mihalyvari-Frakas (HUN), 4 : 37,75 ; 7. Willmott (GBR), 4 : 38,30 ; 8. Cusinato (ITA), 4: 40.65

4x100m gratuit

1. Australie (B. Campbell, Harris, McKoen, C. Campbell), 3: 2969 (record du monde; précédent, 3: 30.69), 2. Canada (Sanchez, McNeil, Smith, Oleksiak), 3: 32.78; 3. États-Unis (Brown, Weitzel, Hinds, Manuel, 3 : 32,81 ; 4. Hollande, 3 : 33,70 ; 5. Grande-Bretagne, 3 : 33,96 ; 6. Suède, 3 : 34,69 ; 7. Chine, 3 : 34,76 ; 8. Danemark, 3.35.70.