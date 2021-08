Natation | Jeux Olympiques : Dressel n’a pas froid

Le journalisme le plus célèbre a été écrit par Gay Talese pour le magazine Esquire en avril 1966. ‘Frank Sinatra a un rhume’. Le chanteur, en plein essor, persécuté par toute la presse pour ses romances, hésitait à accorder une interview à la publication et l’écrivain, après trois mois de surveillance, dépensera environ 5 000 $ de novembre 1965 à février – aujourd’hui environ 45 000 $ .euros- et n’ayant pas échangé un mot avec lui, il écrivit un long article qui fait encore aujourd’hui l’objet d’un culte.

Le jour après avoir remporté cinq médailles d’or aux Jeux Olympiens, pour devenir le roi de cette édition, Caleb Dressel a quelque chose de Sinatra. Il est le personnage le plus persécuté. Votre photo est répertoriée avec les cinq médailles autour de votre cou. La renommée est une vague de surf. La crête est atteinte et descend jusqu’à disparaître. Sur la crête, on peut se permettre d’être en retard.

Le jeune homme de Green Cove Springs, 6 900 habitants à peine, a plongé 12 fois dans la piscine en sept jours. Il est resté dans l’eau pendant 8 minutes, 18 secondes et 62 centimes qui marqueraient une montre Omega, la marque qui le sponsorise et qui, lundi matin, encourage la rencontre avec un groupe exclusif de journalistes dans sa tente d’accueil.

Le groupe, sans caméras, doit se sentir chanceux car profitez de 2,58 minutes avec la mégastar. C’est ainsi que l’entreprise est mise en place aujourd’hui. Talese, au moins, pouvait s’appuyer sur le bar où The Voice buvait du bourbon et fumait du Kent.

Décalage horaire aux Jeux

Dressel a été dans un régime permanent de piscine du village olympique-Villa Olmpica-piscine, en double session tous les jours. Les techniciens ne lui ont permis de nager dans les relais qu’en finale pour alléger le calendrier. Il faut neuf PCR. Vous avez souffert d’un décalage horaire considérable. “Au début, j’ai eu du mal à dormir quand je suis arrivé ici et j’ai peur d’en avoir plus. Pendant mon temps libre, j’écoute de la musique, je joue au poker, je sors avec mes amis et j’aime jouer au football.”

Assis sur un tabouret haut, comme les deux blondes de Beverly Hills en 66, Dressel, un T-shirt gris avec la légende “All you need is Love” et le logo des Florida Gators, son université, se détachant sur ses biceps, domine la scène. C’est un garçon de 24 ans qui, comme tous ceux qui portent un chapeau et des lunettes aux États-Unis, devra vivre sous le stigmate de se comparer à Michael Phelps, qui sept jours plus tôt occupait cette même chaise. Il faut un point d’audace pour être un nageur à cet âge. Une pression hors de son contrôle. Mais il ne le prend pas mal. “La pression aux Jeux est un peu différente. Dans chaque course, dans chaque meeting, chaque saison est complètement différente des autres, donc ces Jeux ont également eu un sentiment différent. Je ne sais pas si plus ou moins, car comme Je vous dis à chacun L’année est différente. Vous devez vous adapter et vous préparer à combattre dans ce sport et cette partie est amusante. Il y a toujours quelque chose de nouveau à améliorer, à découvrir, quelque chose de plus sur vous-même que vous pouvez donner. Cette année a aussi été différent parce que je devais trouver comment conduire. cette pression et je pense que je l’ai bien fait. “

Caeleb Dressel célèbre l’une des victoires au Centre aquatique.

On a chanté qu’il serait la star des Jeux pandémiques. Une mésaventure, les lunettes lâchées dans la nage de Lydia Jacoby en brasse, ont empêché l’option de la sixième médaille d’or à laquelle elle se dirigeait dans le relais mixte. Curieux C’est dans l’épreuve de 100 que le personnage a nagé le plus rapidement (46,99) et dans la seule dans laquelle il n’a pas levé les bras. Ce qui est inattendu, c’est que la reine n’est pas Simone Biles. Paradoxalement, elle est la gagnante de ces Jeux avec seulement une journée et un temps de compétition. Sa cause a touché la planète, ouvert un débat et élevé sa silhouette. Les gens s’identifient davantage à ceux qui échouent. Peut-être que Dressel a aussi bien fait de perdre le relais mixte. “Biles ?”, lance-t-il dans la seule question que le journaliste peut se faufiler. “Je n’ai pas toutes les informations sur ce qui s’est passé, mais pour moi la pression est bonne, je me sens bien de la ressentir tant que cela ne se transforme pas en stress. Jusqu’à présent, je n’ai pas atteint ce stress. J’ai j’ai travaillé avec, mais je suis sûr que c’est quelque chose que je peux améliorer. »

La nageuse au sourire permanent

Tout comme Sinatra avait Jim Mahoney, l’attaché de presse qui n’a pas payé ses dettes de golf, et c’était un mauvais joueur, toutes les stars sont désormais guidées par une légion. Ce sont eux qui font pression sur les journalistes. Dans les années 1960, l’interviewé se levait s’il était fatigué. Aujourd’hui, tout est marketing. Les héros sourient toujours. Le golfeur Greg Norman, qui écoutait Sinatra, a inventé cela il y a longtemps. Dressel prend 2 minutes et 10 secondes sans changer le rictus. La marque horlogère ne peut pas se plaindre. Même la question suivante montre de la générosité.

– L’Australien Kyle Chalmers, de deux ans son cadet, a déclaré que c’était une source d’inspiration.

– « Il m’inspire aussi. Il est plus rapide que moi à son âge et a un bel avenir devant lui. Je pense, même s’il faudrait que je vérifie, qu’il a réalisé l’une des séries les plus rapides de l’histoire des Jeux le monde. 100 libre. En dessous de 48 secondes et il l’a fait à nouveau en finale, ce qui est fou étant donné qu’en 2016, le temps était de 47,5 et ici nous avions trois nageurs en dessous de ce temps. C’était très rapide et c’était très amusant d’être une partie de celui-ci.”

Dressel répond toujours en riant à une question sur quel test exprime le mieux sa personnalité “Je ne sais pas, peut-être que tu dois mieux me connaître avant de commencer à répondre. Demande à mes parents.”

2 minutes et 58 secondes se sont écoulées et le match est terminé. Le champion quitte les lieux pour chercher ses lunettes. Pas ceux qui nagent, ceux qui voient. Dressel est myope, ce que seuls ceux qui le soignent au quotidien savent. Il monte dans une voiture blanche qui l’attend à la porte et passe à un autre acte. Contrairement à Sinatra, il n’avait pas de rhume.