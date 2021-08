Natation | Jeux Olympiques : El do Ti – Ozhogina entame un chemin très difficile

Mis à jour 02/08/2021 – 16:03

Irs Ti (18 ans) et Alisa Ozhogina (20 ans) Ils ont fait leur premier pas olympique. Après de nombreuses combinaisons dans le C espagnol de natation artistique (synchronisé), d’abord pour trouver le complément idéal à Ona Carbonell et maintenant définitivement un nouveau partenaire pour l’avenir, Ti et Ozhogina sont les élus.

Et comme tous les nouveaux compétiteurs au plus haut niveau dans ce sport – ce sont les plus jeunes, avec les Egyptiens – il leur faudra du temps pour gagner le respect des juges. Lors de leurs débuts à Tokyo, avec le programme libre du tour de qualification, ils les ont placés en neuvième position qui attire l’attention par le bas. Deux paires de jumeaux, l’Autrichien Alexandri (23 ans) et le Français Chembre (22) les ont précédés au classement provisoire, chose qui ne cesse de surprendre.

Les Espagnoles ont nagé avec un exercice hérité des formations précédentes, un La version de Plcido Domingo de “Malaguea” qui ne semble pas plaire au jury (L’impression artistique était moins valorisée que celle des deux qui étaient ci-dessous), ou ils n’apprécient pas assez le mérite dans la nage des Espagnols, qui ont été marqués avec 88.3000.

Cette note Ils devront l’élever dans la routine technique, avec son exercice dans lequel ils nagent caractérisé par des joueurs de baseball. son le passage en finale parmi les douze meilleurs n’est pas à risque, mais ce serait une cruche d’eau froide de le faire dans la position qu’ils occupent maintenant.

Le triomphe annoncé de la Les Russes Svetlana Kolesnichenko et Svetlana Romashina ne semblent pas que ce sera une course triomphale. Bien qu’ils aient obtenu une note très élevée (97,9000), le C chinois formé par Xuechen Huang et Wenyan Sun il n’est pas loin derrière (96 2333).

CLASSIFICATION

Deux

Routine gratuite

1. Kolesnhicheno-Romashina (RUS), 97.9000; 2. Huang-Sun (CHN), 96.2333; 3. Fiedina-Svachuk (UCR), 94,9333 ; 4. Inui-Yoshida (JAP), 93.9333; 5. Holzner-Simoneau (CAN), 91 2333 ; 6. Cerruni-Ferro (ITA), 91.2000 ; 7. A. Alexandri-E. Alexandri (AUT), 90 500 ; 8. Ch. Chembre-L. Chembre (FRA), 88.5667 ; 9. Irs Ti – Alisa Ozhogina, 88 300 ; 10. Papazoglou – Paltanioti (GRE) et B. de Brouwer et N. de Brouwer (HOL), 88.16667