Natation | Jeux Olympiques : Hugo Gonzlez dispute sa première finale olympique, le 100 dos

Mis à jour le 26/07/2021 – 05:04

Hugo Gonzlez de Oliveira nageant sa première finale olympique à l’aube ce mardi. Être dans le test de 100 mètres dos, dans les demi-finales duquel il a réalisé le septième meilleur temps (53,05).

L’Espagnol a terminé quatrième de sa demi-finale, face à l’hectomètre comme d’habitude, contrôlant sa fréquence dans les 50 premiers, qui sont passés en dernière position, et revenant avec Bro dans les 50 dos. En chemin, il a remporté, entre autres, le deuxième représentant américain, Joseph Armstromg – l’autre, Ryan Murphy a remporté la première demi-finale – et le vétéran japonais Riosuke Irie.

Seul le champion d’Europe, le Russe Kliment Kolesnikov, a résisté à son attaque ; le champion du monde du 200, son compatriote Eugeny Rylov, et l’or olympique en Ro 2016, le chinois Jiayu Xu. Presque rien.

Hugo il est resté au bord des 53 secondes, la barrière que vous avez franchie en finale des européennes il y a deux mois. Je vais devoir recommencer pour jouer un rôle dans une finale avec les meilleurs exposants du monde de retour.

J’ai l’opportunité de rivaliser avec des gens si experts et si rapides. Il s’agit de rechercher les détails et d’être dans le meilleur moment

Murphy et Kolesnikov et Xu jouent dans une autre ligue et ils se battront bras dessus bras dessous pour les médailles. Mais le nageur du Real Canoe et de l’Université de Californie a encore du chemin à faire, comme il l’a démontré à Budapest en mai. Vous devez estimer un temps de passage plus rapide autour de 50 qui n’affecte pas votre endurance pour revenir en force.. “J’ai l’opportunité de rivaliser avec des gens aussi experts et rapides. Il s’agit de chercher des détails et d’être demain au meilleur moment”, a déclaré l’Espagnol sur Radio MARCA après sa demi-finale.

La pression est pour les favoris. Hugo peut en profiter s’il ajuste la carrière qui lui convient. Mais sa présence dans cette finale est déjà un résultat phénoménal. “Ce n’est que le début”, dit-il.